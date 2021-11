Des accessoires de puériculture Made In France fabriqués à Saint-Yrieix en Charente

"Pitigaïa" est une marque de puériculture créée en Charente il y a un an par des mamans qui voulaient des produits plus sains pour leurs bébés. Le coton bio est omniprésent pour remplacer le polyester, et le bois plutôt que le plastique pour les objets. Pitigaïa est présente au salon Made in France.

"Pitigaïa" c'est l'une des 25 entreprises de la Région Nouvelle-Aquitaine présentes cette semaine au salon Made In France, à la Porte de Versailles à Paris. Créée il y a un an par des mamans qui voulaient des produits plus sains pour leurs bébés, l'entreprise charentaise fabrique des textiles en coton bio, et des articles de puériculture en bois et chutes de textiles, dans une démarche 0 déchet.

Les collections de textiles pour bébés en coton bio © Radio France - Pierre MARSAT

Les produits de la marque Pitigaïa sont en vente sur Internet. Et pour répondre à la demande, la production est en partie confiée à trois chantiers d'insertion en Charente (à Confolens, Villebois-Lavalette, et la Régie Urbaine d'Angoulême). Une campagne de préventes vient d'être lancée sur la plateforme Kiss Kiss Bank Bank, à l'occasion des fêtes de fin d'année. On peut aussi soutenir la démarche de Pitigaïa en faisant un don, avec ou sans contrepartie.

Attache-tétines et colliers de dentition en bois et textile bio © Radio France - Pierre MARSAT

Deux autres entreprises charentaises ont été retenues par la Région Nouvelle-Aquitaine pour le stand de 160 mètres carrés au salon Made In France de la Porte de Versailles : "Pleat-It" (textile) à Angoulême, et "Stylma Emballages" (cartonnages) à Saint-Laurent-de-Céris. Trois entreprises charentaises-maritimes sont aussi représentées : "Ofyl" (maroquinerie) à Nieul-sur-Mer, "Le Bégonia d'Or" (broderie de luxe) à Rochefort, et "Lécuiller" (créations en bois) à Tonnay-Boutonne.

Reportage dans l'atelier Pitigaïa Copier

Interview d'Aline Gros, créatrice de la marque "Pitigaïa" Copier