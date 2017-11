Des actionnaires du groupe Altice annoncent vouloir déposer plainte, après l'effondrement de l'action en Bourse

Plusieurs actionnaires du groupe de télécommunications Altice ont annoncé mercredi qu'ils allaient porter plainte, après que le titre en bourse a perdu, en moins d'un mois, la moitié de sa valeur.

La société Altice a-t-elle menti à ses actionnaires ? Plusieurs d'entre eux ont annoncé mercredi leur intention de déposer plainte, à Paris, pour "diffusion d'informations fausses ou trompeuses". Leur avocat, Me Frédérik-Karel Canoy, explique qu'une cinquantaine d'actionnaires sont réunis dans cette action en justice.

La plainte intervient après qu'en moins d'un mois, l'action Altice a perdu la moitié de sa valeur. Le 3 novembre dernier, après l'annonce de ses résultats financiers américains, le cours de l'action avait perdu 25% d'un coup. La reprise en main du groupe par Patrick Drahi, qui a repris les rênes du Conseil d'administration, n'a pas su enrayer la plongée de l'entreprise.

Une dette de 50 milliards d'euros ?

Selon les actionnaires, la société, qui possède notamment l'opérateur SFR et les médias BFMTV, l'Express et Libération, "a minoré sa dette sur la période 2015-2017 et a affirmé à tort avoir un contrôle absolu sur cette dernière".

Résultat, cette dette atteindrait aujourd'hui "un niveau considérable de près de 50 milliards d'euros" selon les plaignants, à la suite d'une "politique d'acquisition de grande envergure". Car les résultats ne sont pas à la hauteur, jugent-ils, notamment chez SFR qui "a perdu 1,5 million d'abonnés depuis 2014".

"Tentative de déstabilisation" ?

"Patrick Drahi pense pouvoir sauver Altice avec de l'audace ; cela me rappelle Jean-Marie Messier qui assurait aux actionnaires en 2002 "cela va mieux que bien" alors que la dette de Vivendi atteignait 35 milliards d'euros", note Me Canoy. Ce mercredi, l'action Altice a encore plongé en bourse, avec une baisse de 6% portant l'action à 7,7 euros, son plus bas niveau depuis 2014.

De son côté, le groupe Altice dénonce "ce qui s'apparente être surtout une manipulation, une manoeuvre malveillante de communication et une tentative de déstabilisation médiatique".