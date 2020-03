Des actions lancées par les syndicats après l'annonce du recours au 49-3 pour la réforme des retraites

Réactions unanimes du côté des Unions Départementales CGT, FO, FSU, Solidaires de Vaucluse et des organisations de jeunesse UNL et UNEF et collectif GJ 84. Ces syndicats et organisations dénoncent « une attitude irresponsable et inacceptable et réclament plus que jamais le retrait du projet ».