Des activités de loisir éco-responsables dans l'Hérault à réserver sur le site CoAventure

Faire du yoga sur la plage ou du kayak de mer à Palavas-les-Flots, ce sont des activités éco-responsables proposées sur le site CoAventure, lancé en février 2020. Cette plateforme s'adresse à ceux qui sont seuls ou à deux et qui sont frustrés de ne pas être assez nombreux pour réserver certaines activités. Elle permet de créer des groupes pour des activités de loisir qui respectent l'environnement.

Entretien avec sa co-fondatrice Mathilde Garin.

L'écologie, est-ce que ça doit passer par nos activités de loisir ?

Tout à fait. Nous, chez CoAventure, on pense vraiment que le tourisme de demain doit être durable et responsable. Plutôt que d'aller faire du jet ski, et bien plutôt, il vaudrait mieux aller faire du kayak sur les étangs de Palavas. C'est éco-responsable : avec une émission carbone zéro, surtout si on vient en transports en commun.

À quel moment peut-on qualifier une activité de loisir d'éco-responsable ?

Chez CoAventure, on a créé toute une liste de 50 critères qui permet d'évaluer si une activité peut venir sur notre site internet. Ça va être des critères sur l'environnement et sur toute la partie sociale, sociétale. Il y a énormément de critères qui vont entrer en jeu.

Sensibiliser à l'environnement les participants. Par exemple sur ce qu'ils vont utiliser pendant l'activité. S'il y a des repas, est-ce que c'est bien du circuit court et local ?

Par exemple, quelle activité peut-on réserver sur votre site Internet CoAventure, dans le département de l'Hérault ?

Il y en a plein. Du kayak sur les étangs de Palavas pour aller voir de loin et dans le respect de la biodiversité les flamants roses. On peut faire du yoga sur la plage. Là, c'est moins l'Hérault, mais on a aussi une activité au Mont Aigoual. On peut partir en covoiturage de Montpellier pour aller écouter le brame du cerf. On peut faire de la trottinette électrique, des stages de survie, on peut faire de la découverte des plantes sauvages et médicinales et comestibles.

Et tout ça pour toutes sortes de budgets ?

Tout à fait. Nos activités sont accessibles à tous les budgets. En gros, on part d'une place pour du yoga à 12 €. Après des stages de survie qui durent pendant deux jours, c'est un budget un peu plus conséquent. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup plus d'encadrement.

Pourquoi vous avez créé ce site aventure ?

Avec mon conjoint, qui est aussi le cofondateur de CoAventure, ça nous est déjà arrivé de pas pouvoir participer à une aventure parce qu'on n'était que deux. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on a plein d'amis, plein de proches qui étaient déjà dans ce cas là . On est hyper frustrés parce qu'on ne peut pas faire d'activités.

Donc on s'est dit que c'était vraiment dommage. Alors qu'il y a plein de gens qui auraient envie de faire ces activités. Donc nous, notre objectif, c'est d'agréger en fait toutes les demandes. On va vous trouver des copains éphémères pour que vous puissiez faire l'activité.

Pour réserver des activités éco-responsables dans l'Hérault, il faut cliquer ici.