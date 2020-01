Des adultes handicapés de la Mayenne transférés en EHPAD ?

Département Mayenne, France

Des familles mises devant le fait accompli. Le 16 janvier dernier, au foyer d'accueil médicalisé L'Étape, avenue Général Patton à Laval, une réunion d'information a été organisée par l'Adapei 53 (une association parentale financée par le conseil départemental notamment). Réunion au cours de laquelle, il a été annoncé aux familles des résidents, des personnes handicapés vieillissantes, que des travaux de rénovation allaient commencer dans l'année pour accueillir davantage de personnes autistes. Conséquence : une vingtaine d'adultes doivent quitter L'Étape dans les mois à venir, le temps des travaux. Le mois de juin a été évoqué.

L'inquiétude est donc grandissante parmi les proches des personnes handicapées qui n'ont que quelques mois pour s'organiser. Lors de cette même réunion, l'Adapei 53 leur a expliqué que les résidents seront accueillis dans deux EHPAD de Laval : celui du Rocher-Fleury et Jeanne-Jugan, et sans la garantie d'avoir du personnel compétent pour s'occuper des adultes handicapés. Nicole est la mère de Jean-Christophe, 55 ans, handicapé physique et mental. "Mon fils a besoin d'un soutien pour les actes élémentaires de la vie, mais il a aussi besoin d'être stimulé pour les activités du quotidien. Il faut des encadrants qui connaissent le problème, qu'ils puissent s'occuper de lui et lui donner des centres d'intérêts" explique la mère de famille. Un EHPAD n'est donc a priori pas préparé pour s'occuper des adultes handicapés.

"Ce ne sont pas des pions que l'on déplace"

Nicole dénonce aussi le calendrier de cette annonce. Pourquoi un délai aussi court ? Pourquoi l'Adapei 53 n'a-t-elle pas prévenu avant de ce transfert alors que les travaux sont prévus depuis plusieurs mois d'après Nicole. "Il n'y a pas eu d'anticipation" dénonce-t-elle. D'autant que l'Adapei Nord-Ouest Mayenne est elle au courant de ces travaux depuis le mois d'avril 2019. "Nous avons aussi été pris de court" répond Martine Évrard, la présidente de l'Adapei 53. "J'ai été élue fin juin 2019 et Sébastien Baudet [le directeur de l'Adapei, ndlr] est arrivé en décembre. Les réelles informations sur le projet dont nous parlons aujourd'hui, nous les avons connu le 7 janvier, donc on ne pouvait pas anticiper un certain nombre de chose" poursuit-elle.Un calendrier flou et très serré donc. Une réunion entre l'Adapei 53 et l'hôpital de Laval qui gère les deux EHPAD aura lieu dans 10 jours.