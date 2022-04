Salaires, formation : la colère des accompagnants d'élèves en situation de handicap à Besançon

Une dizaine d'accompagnants d'élèves en situation de handicap de l'académie de Besançon se sont rassemblés dans la maison des syndicats, quartier Planoise à Besançon ce mardi. L'occasion d'échanger sur la précarité du métier et sur les mauvaises conditions de travail.

Des salaires trop bas, un manque de formation, ce sont les deux points principaux de la revendication des AESH. Une dizaine d'accompagnants d'élèves en situation de handicap de l'académie de Besançon se sont rassemblés ce mardi matin, dans le local du FSU dans la maison des syndicats, quartier Planoise à Besançon. Pendant une petite heure, ils ont échangé sur leur situation. Et tous sont arrivés à cette conclusion : ce sont, clairement, des travailleurs précaires.

Des petites affiches ont été déposées pour exprimer le mécontentement des AESH. © Radio France - Dylan Jaffrelot

Un salaire d'environ 600 euros par mois

Parmi la dizaine d'AESH présent, la plupart sont des femmes monoparentales. Elles travaillent entre 20 et 25 heures par semaine. "Avec ce salaire, je suis obligée d'aller une fois par semaine aux restos du cœur pour nourrir ma fille", avoue Magalie. La plupart ne peuvent même pas avoir un deuxième emploi. "C'est impossible... Et surtout pas rentable. Si je trouve un travail de 10 heures par semaine, l'argent gagné me servira à payer une nounou pour ma fille."

On nous demande d'aider des enfants à devenir autonome alors que nous ne le sommes même pas financièrement - Christine, une AESH

Parmi les problèmes de condition de travail, le manque de formation est souvent revenu. "Nous n'avons qu'une soixantaine d'heures de formation pour faire face aux différentes pathologies auxquelles nous sommes confrontés au quotidien", déclare Christine. Trop souvent, les AESH doivent improviser avec un enfant, par manque de formation.

Autre souci dénoncé par les accompagnants : il y a trop d'élèves par AESH dans certains établissements et un réel manque de personnel. À cause de cette problématique, ils peuvent être appelés à se rendre au dernier moment dans une école d'un même pôle inclusif d'accompagnement.

Le syndicat FSU a décidé d'imprimer de fausses cartes électorales appelées "carte électorale précaire". À l'intérieur, chaque AESH a écrit quelques mots sur sa situation et le tout sera envoyé au président Macron.