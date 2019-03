Des agents de l'agglomération sénonaise demandent l'aide juridique d'un syndicat

Sens, France

C'est un document dont peu avaient entendu parler au sein de la collectivité sénonaise avant la révélation de son existence par voie de presse. Le rapport sur les risques psycho-sociaux est un document de novembre 2018 établi par un cabinet indépendant à la demande de la collectivité. Et il soulève "l'hypothèse d'un harcèlement institutionnel lié à une absence de stratégie et d'accompagnement de l'encadrement". Il indique aussi que les trois quarts des agents sont satisfaits de travailler pour leur collectivité. Dans ce contexte, un groupe d'agents s'est rapproché d'un syndicat pour exprimer leur souffrance au travail et demander une aide juridique.

Le syndicat Force Ouvrière a rencontré une dizaine d'agents territoriaux sénonais

Reynald Millot, secrétaire départemental de Force Ouvrière raconte avoir rencontré une dizaine d’agents sénonais en souffrance : "j'ai été confronté à des agents qui sont psychologiquement touchés, sous traitement pour certains, qui ont pour certains les traits tirés, sont gênés de vous parler, ils se demandent ce qu'il va leur arriver encore (ndr : en parlant à un syndicat). Nous, ils nous ont retranscrit un climat de terreur."

Dans ce groupe, des cadres comme des agents de catégorie C, issus de plusieurs services rapportent des difficultés avec leur hiérarchie auprès de Reynald Millot : "une personne qui me raconte - on m'a dit que mon physique de femme ne correspondait pas pour certaines missions. Ou encore un agent qu'on avait mis dans un bureau. Ce cadre de la fonction publique n'avait aucune mission à effectuer. Le droit ne permet pas cela."

Une telle démarche collective avec un tel désarroi, je n'en ai pas vu beaucoup - Reynald Millot, secrétaire départemental de Force Ouvrière

Force Ouvrière se propose d’apporter une aide notamment juridique à ces agents territoriaux, même si les faits rapportés ne sont pour l’instant qu’une alerte, estime Reynald Millot : "il ne s'agit pas de jeter l'anathème sur la communauté d'agglomération. Il ne s'agit pas de prendre tout pour argent comptant. Mais il y a quand-même là un faisceau de présomptions qui nous interroge. Une telle démarche collective, avec un tel désarroi et une telle souffrance, je vous avoue que dans mon parcours de syndicaliste, je n'en ai pas vu beaucoup".

Actuellement trois syndicats, la CFDT, l’UNSA et la CGT ont des représentants au sein de l’agglomération et la ville de Sens. Force Ouvrière n’en fait pas partie. Certains agents envisagent d’y adhérer.

De son côté, la ville de Sens mène actuellement une enquête administrative suite à des soupçons de harcèlement moral. L’instruction est toujours en cours.