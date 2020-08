Des agents de sécurité du CHU de Toulouse occupent le bureau du directeur général

Une vingtaine d'agents du service de sécurité incendie du CHU de Toulouse ont occupé, ce lundi matin, le bureau du directeur général de l'hôpital. Ils réclament, depuis un an, la prime de risque des urgences.

Action symbolique ce lundi matin au CHU de Toulouse. Des agents du service de sécurité incendie du CHU ont occupé le bureau du directeur général de l'hôpital. Soutenus par la CGT et Sud, ils réclament depuis un an la prime de risque des urgences mise en place par la l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn l'an dernier.

D’un montant de 100 € nets mensuels pour chaque professionnel, cette prime reconnait l’exposition à des risques particuliers et des conditions de travail spécifiques des agents (titulaires et contractuels) des services d’urgence et des SMUR.

Le directeur du CHU de Toulouse, n'étant pas sur place ce lundi matin, n'a pas pu recevoir les agents. Les manifestants ont en revanche pu échanger avec le DRH (directeur des ressources humaines) du CHU.