Des agents EDF en Mayenne disent "Non au démantèlement" de leur entreprise

Une quarantaine de salariés d'EDF, Électricité de France, en Mayenne étaient rassemblés ce jeudi après-midi devant la Préfecture à Laval. Une délégation de trois personne a rencontré le Préfet pour faire remonter leurs inquiétudes.

Les salariés s'opposent à une ouverture aux capitaux privés d'une partie de l'entreprise publique EDF. C'est le projet baptisé Hercule, un projet qui prévoit de scinder EDF en deux. "L'État garderait la partie nucléaire et production, et tout le reste, commercialisation, distribution, ce serait ouverture aux capitaux privés", explique Alexandre Péarde, membre de la CGT énergie 53.

"Ce qui est annoncé chez Énedis, c'est la privatisation à 35%, c'est une minorité de blocage pour les personnels. La privatisation ça amène à des suppressions de personnels, à des gains de productivité, et à des augmentations des tarifs. Le système capitaliste veut qu'il y ait de l'argent qui rentre dans les caisses des actionnaires", ajoute Franck Elie, le secrétaire départementale de la CGT Energie.

Qui dit ouverture au privé, dit recherche de profit et ce ce n'est pas compatible avec le notion de service public chez EDF selon Laurent, il travaille pour Enedis à Laval, la filiale distribution d'électricité. "Les entreprises privées ne font que du profit. EDF assure un entretien des réseaux, mais aussi un perfectionnement. Avec ce projet ce ne sera plus le cas".

Pour justifier cette ouverture aux capitaux privés, la direction d'EDF met en avant les besoins d'investissement dans le nucléaire et les énergies renouvelables, et le poids d'une dette de 33 milliards d'euros. Mais selon les agents EDF, les coupables, ce ne sont pas les salariés : "On sait nous montrer du doigt en disant que les agents EDF ont des avantages. Ces avantages sont moindres que par le passé, et ça n'a pas empêché les augmentations de tarifs de l'électricité. Il y a un mal-être qui s'installe".

Au niveau national, selon EDF, 33% des salariés étaient en grève soit 20 000 grévistes, 45% selon la CGT.

1.500 agents d'EDF mais aussi gaziers, salariés d'Engie, d'Enedis (distribution) et de RTE (réseau), selon les syndicats, ont manifesté près du ministère de la Transition énergétique à Paris. En région, plusieurs milliers de salariés se sont rassemblés devant les préfectures à Lyon, Rennes, Bordeaux, Nantes et Laval notamment, selon la CGT