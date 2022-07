Des agents immobiliers de Niort montent une association et dénoncent "l'ubérisation" de leur métier

A Niort et dans les environs, des agents immobiliers ont monté une association pour défendre leur métier qu'ils estiment victime "d'ubérisation" avec la multiplication des mandataires, conseillers ou encore coachs en immobilier. Elles sont 21 agences* regroupées au sein de "100% agents immobiliers". "Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une banalisation de notre profession comme on l'a vu avec la guerre des taxis il y a quelques temps, aujourd'hui on en vient à recruter des profs qui ne sont pas des profs tout le monde fait le métier de tout le monde et ça nous inquiète un peu", explique Annie Mallereau, gérante de l'agence Proust immobilier et secrétaire de l'association.

Il est important que le consommateur sache à qui il a affaire

Il s'agit "de faire valoir notre différence", insiste Hervé Peyrard, gérant de l'agence Sainte-Marthe et président de l'association. Il poursuit : "on veut faire comprendre aux gens que quand ils voient un panneau à vendre ça peut être un mandataire qui n'a pas du tout les mêmes compétences qu'un agent immobilier. Il est important que le consommateur sache à qui il a affaire".

Les agents immobiliers doivent avoir une carte professionnelle qu'ils obtiennent à la suite d'une formation ou de dix années d'expérience. "Les mandataires eux doivent juste adhérer à un réseau et payent une cotisation. On croise régulièrement des gens qui sont mandataires aujourd'hui et qui la semaine dernière étaient assistante maternelle ou cadre à l'hôpital", raconte Hervé Peyrard. "On les appelle les ouvreurs de porte" car ils n'ont pas le droit de rédiger le compromis. Et le risque pour le consommateur estime l'agent immobilier "c'est d'être mal conseillé, d'avoir des gens qui ne connaissent pas le métier dans le sens juridique, technique tout en payant le même prix, voire plus cher".

* Ces 21 agences sont : 203 Immobilier, 4% Immobilier, ABIE, Alleaud, AMI, Arthur Immobilier, Atlas Immobilier, Agence Deschamps, Cabinet Dieumeugard, Envie d'Immo, Guy Hocquet, Agence des Halles, Immovert, La Clé de chez vous, La Nouvelle adresse, Agence de l'Orangerie, Orpi, Pigeau conseil immobilier, Agence Proust, Agence Sainte-Marthe, Team Immo.