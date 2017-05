Des agents RATP vont distribuer vos colis

A partir de ce mercredi, la RATP lance une expérimentation en partenariat avec Relais Colis, dans les gares routières de Bobigny Pablo Picasso et de Neuilly Plaisance. En plus de l'information voyageur, des agents RATP, volontaires, vont distribuer des colis, commandés sur Internet.

Le conteneur était déjà installé ce mardi à la sortie du métro Bobigny Pablo Picasso, en Seine-Saint-Denis, au cœur de la gare routière. On peut y lire la mention suivante : "Service offerts par la RATP : retirer vos colis, vous informer sur le réseau RATP, en continu, du mardi au samedi de 7h30 à 20h". "Les usagers de la RATP vont trouver un nouveau service de retrait de colis" s'enthousiasme Wilfried Attyé, le chef de ce projet expérimental de partenariat avec Relais Colis, à la RATP. Le service sera aussi mis en place en gare routière de Neuilly Plaisance.

Des agents RATP qui distribuent des colis, c'est une première, Rémi Brancato. Copier

"L'avantage pour le voyageur c'est de gagner en rapidité au quotidien" estime-t-il, mettant en avant ces deux lieux de passage quotidien. "C'est un service supplémentaire qu'apporte la RATP à ses clients et pour Relais Colis ce sont deux points de passage très importants qui représentent 120 000 voyageurs par jour" défend pour sa part Jean Sébastien Léridon, le directeur général de Relais Colis.

"Ce n'est pas le coeur de métier" des agents, pour la CGT

Les agents mobilisés vont poursuivre leurs missions intiales de renseignement aux usagers et sont mobilisés sur le "principe du volontariat" selon la RATP. Mais la CGT RATP bus regrette ce projet. Pour sa secrétaire générale, Gaele Pedraza, un accueil physique pour les voyageurs dans les gares routières est positif, mais il ne faut pas diversifier les tâches des agents. "Ce n'est pas dans les prérogatives des agents RATP de distribuer des colis, ce n'est pas leur cœur de métier" regrette-t-elle.

"Le métier en lui même ne change pas tant que ça : de l'information voyageur et du service" se défend Wilfried Attyé. L'expérimentation doit durer six mois et sera évaluée régulièrement pour décider in fine si elle sera ou non élargie.