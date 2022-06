Des agents SNCF mobilisés à Orléans et aux Aubrais contre la suppression de treize postes d'ici 2023

Treize postes en moins d'ici 2023 pour les gares d'Orléans et des Aubrais. Cette annonce de la direction régionale passe mal auprès des cheminots et agents SNCF. Ils étaient une trentaine devant la gare d'Orléans ce vendredi 24 juin à manifester et partager leurs inquiétudes.

"Aujourd'hui, ça ne fonctionne déjà pas, comment on fait avec encore moins de monde ?" Au micro sur le parvis de la gare d'Orléans, Pierre est inquiet. Il est agent de manœuvre, c'est-à-dire qu'il "coupe, accroche les trains, aide à leur garage" détaille-t-il.

Orléans, c'est une gare de départ ou terminus. En raison d'un nouvel équipement, les trains n'auront désormais plus besoin d'intervention pour que la cabine du conducteur soit remise à l'avant et pouvoir partir dans l'autre sens. Ils sont pensés pour les deux sens, avec une cabine des deux cotés, le conducteur n'a plus qu'à se lever et changer de place pour repartir.

Des trains qui nécessitent moins de main d'œuvre, mais pas moins de clients

Il faut donc moins de monde, ce qui vient justifier la suppression de postes aux yeux de la direction, selon Pierre, ce qui n'a pas de sens pour lui : "Les avancées technologiques devraient servir à améliorer nos conditions de travail, pas à retirer des emplois". Sont touchés par cette annonce, les agents de manœuvre comme Pierre, mais aussi les agents d'accueil, ceux qui répondent aux questions des clients. Un non-sens total pour le cheminot : "En quoi ce changement de matériel change-t-il quelque chose à l'accueil ? Il y aura toujours autant de monde à la sortie du train".

Céline travaille en gare, c'est d'ailleurs elle que les utilisateurs entendent lorsqu'il y a une information à faire passer. Pour elle non plus, ces suppressions ne sont pas envisageables : " actuellement, ils sont trois à gérer les questions, les correspondances et l'accueil des personnes handicapées. Demain, il n'y aura qu'une seule personne".

Dans les trains, aussi, elle rappelle qu'il y a de moins en moins de professionnels : "Les gens pensent qu'il y a deux contrôleurs, mais souvent, il n'y en a qu'un, ou pas du tout. Ce qui veut dire que s'il y a un problème, les voyageurs se retrouvent livrés à eux-mêmes". Elle appelle les usagers à se mobiliser eux aussi contre ce projet, qui, insiste-t-elle, sera lourd de conséquences sur la qualité des services, de l'information, voire, de la sécurité garantis aux clients.