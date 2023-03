Des agriculteurs bretons distribuent des légumes et du fromage aux salariés grévistes

La distribution est organisée dans les locaux syndicaux des cheminots à Rennes. Dans la petite salle, sur de grandes tables, les agriculteurs ont déchargé plusieurs kilos de légumes, du pain, et des conserves. Comme sur un marché, les salariés grévistes remplissent leur cabas "j'ai pris des poireaux, un bout de fromage, des crèmes desserts, et un pot de coulis de tomate" indique Yohan. Ce cheminot a enchainé les jours de grève "j'en suis à 8 jours complets et quatre demi journées, alors une solidarité comme ça, cela fait chaud au coeur". Sa collègue cheminote profite aussi de cette distribution avec le même sentiment. Avec six jours de grève, elle a perdu 400 de salaire. Cette mère de famille apprécie le geste des agriculteurs de la Confédération paysanne.

De quoi faire des sandwichs sur les piquets de grève

Parmi ceux qui viennent profiter de cette distribution, il y a aussi Magalie, aide soignante et syndiquée chez Sud solidaire. Elle est venue avec de grands sacs, qu'elle remplit de produits pour ces collègues qui sont sur le piquet de grève devant un centre de collecte des déchets dans la métropole rennaise "on est sur Pacé 24h/24h alors j'ai pris du fromage, du pain, du beurre, ça va bien nous aider".

Pour les agriculteurs, un moyen de soutenir la grève

C'est la deuxième fois qu'une distribution de produits est organisée par les agriculteurs dans ce local à Rennes. Louis Motte, est éleveur de vaches laitières à la Chapelle chaussée "en tant que paysan et paysanne, on a cherché un moyen de s'impliquer dans le mouvement contre la réforme des retraites. Pour nous, faire grève, ça n'a pas de sens, puisque nous sommes nos propres patrons et on ne peut pas arrêter de s'occuper de nos animaux. Cette distribution, cela nous permet de soutenir les salariés qui se mettent en grève, c'est notre manière de faire grève". La retraite à 64 ans, cet éleveur n'en veut pas et pour soutenir les grévistes, il est prêt à participer de nouveau à une distribution gratuite de produits.