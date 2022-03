VIDÉO - Prix des carburants : des agriculteurs de Dordogne défilent avec un tracteur tiré par des boeufs

Il ne dépasse pas la limite des 30 km/h en centre-ville, loin de là, mais il est là pour porter un message. Ce lundi 28 mars, un groupe d'agriculteurs de la Coordination Rurale de la Dordogne a manifesté devant la sous-préfecture de Bergerac, place Gambetta, pour dénoncer le coût des carburants pour les agriculteurs et réclamer davantage d'aides de l'Etat. Ils ont amené pour protester un petit tracteur tiré par deux boeufs dans les rues de la ville, décidément beaucoup plus économique que le diesel.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Le syndicat dénonce une augmentation "à trois chiffres" des coûts de production pour les exploitants. Il réclame "une aide directe et tout de suite" sur le carburant, alors que le gouvernement a promis 400 millions d'euros d'aide au monde agricole à travers des remises pour la nourriture animale, des taxes remboursées, et des remises à la pompe pour le Gasole non routier (GNR).