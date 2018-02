Une vingtaine d'agriculteurs venus de la Drôme, de l'Ardèche, et de l'Isère ont fait une opération barrage filtrant au péage de Vienne/Reventin sur l'autoroute A7 ce mercredi matin. Ils protestent contre un accord en négociation entre l'Europe et l'Amérique du Sud sur l'importation de viande.

Les agriculteurs qui manifestaient se sont mis à hauteur du péage entre 10h30 et 12h30 ce mercredi, dans le sens Sud/Nord, pour distribuer des tracts aux automobilistes et expliquer leur crainte. Leur mouvement n'a pas perturbé la circulation.

Un accord en négociation entre l'UE et le Mercosur

Ces agriculteurs de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs protestent contre les accords en cours de négociation entre l'Europe et les pays d'Amérique du Sud. Les importations de viandes bovines venues des pays du Mercosur, c'est-à-dire du Brésil, de l'Argentine, de l'Uruguay et du Paraguay, pourraient augmenter.

Pas la même traçabilité ni le même coût

Les syndicats agricoles craignent que le marché européen ne s'ouvre en grand sur tous les produits, sur des aliments qui n'ont pas la même traçabilité, les mêmes réglementations, le même coût que ceux produits en France.