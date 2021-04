Des agriculteurs se mobilisent ce vendredi en Seine-Maritime et dans l'Eure contre la réforme de la PAC

La réforme de la Politique agricole commune de l'Union européenne ne plait pas à certains agriculteurs. Plusieurs dizaines d'entre eux se rassemblement ce vendredi à Rouen, à Dieppe, au Havre et à Évreux.

En parallèle des actions menées en Île-de-France, avec de gros bouchons sur l'A13, des agriculteurs se mobilisent ce vendredi matin en Seine-Maritime et dans l'Eure. Ils se sont rassemblés à Rouen ainsi qu'à Dieppe, devant les préfectures et les sous-préfectures. Des rassemblements similaires sont également organisés au Havre et à Évreux.

Ces agriculteurs protestent contre la réforme de la Politique agricole commune (PAC) de l'Union européenne, qui prévoit de donner la priorité aux exploitations plus respectueuses de l'environnement à partir de 2023.

"Nous sommes dans des départements très productifs, la production nous a permis d'avoir des exploitations à taille humaine, et on s'aperçoit que c'est elle qui risque d'être la plus pénalisée", explique Patrice Faucon, de la FNSEA 76 qui chiffre à une soixantaine le nombre de tracteurs présents à Dieppe ce vendredi matin. Une rencontre est prévue avec le sous-préfet.