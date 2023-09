Des aides à domicile équipées de voitures de service, une première en Indre-et-Loire

Vous allez désormais les voir sillonner les routes de l'Indre-et-Loire au volant de voitures siglées au nom de leur employeur. Des aides à domicile viennent de recevoir des voitures de service toutes neuves. Une première en Indre-et-Loire. Un geste de l'ADMR, cette fédération d'association d'aide à domicile qui emploie 1200 agents dans le département et vient ainsi au service de près de 8000 personnes.

"Je vais économiser la mienne au niveau des kilomètres"

Trente premières aides à domicile sont donc allées réceptionner leurs nouveaux véhicules à Azay-le-Rideau. Eric Guilloteau en fait partie. Au volant de sa nouvelle voiture, il semble impressionné. Lui fait une centaine de kilomètres par jour dans le Chinonais pour le compte de l'ADMR, et jusqu'ici il les faisait avec sa voiture personnelle. "On payait tout, les pneus, la mécanique, les révisions, les vidanges, et l'assurance bien sûr. Ce qui va changer avec cette voiture de service, c'est que je vais économiser la mienne au niveau des kilomètres. J'aurais moins de mécano à payer aussi. Je pense que je vais m'y retrouver".

"On aura moins de contraintes par rapport à notre véhicule personnel"

Comme les autres aides à domicile équipées de voitures de service, il n'aura qu'à payer l'essence, qui lui sera en plus partiellement remboursée. Cela va également changer le quotidien de Peggy Gefflaut, qui travaille elle aussi dans le Chinonais. "Un matin, avant de partir au travail, un pneu était crevé, j'ai été obligée d'appeler ma responsable pour lui dire que j'allais avoir du retard sur mes prestations, le temps que je change le pneu. Là, s'il nous arrive quelque chose, on va appeler l'assistante et on sera dépanné tout de suite. On aura moins de contraintes par rapport à notre véhicule personnel".

Un besoin de reconnaissance pour les aides à domicile

Pour son collègue Patrice Razafindramino, avoir cette voiture de service, c'est aussi une fierté. "On nous dit qu'on nous paye avec des lance-pierres, qu'on nous maltraite. Mais là, on va voir qu'on nous fournit des voitures de service. On est pas mal lotis", éclate-t-il de rire.

Une nécessité de recrutement pour l'ADMR

Tous le disent, ils se sentent ainsi davantage reconnus. Grâce à cela, l'ADMR espère régler ses problèmes de recrutement, il lui manque encore une centaine d'aides à domicile en Indre-et-Loire. Beaucoup de postulants sont en plus bloqués par un problème de mobilité, comme l'a vécu Patricia Pouit.

"Sans voiture, on ne peut pas travailler sur nos secteurs"

C'est la présidente départementale de l'ADMR, mais elle est aussi la présidente de l'association locale de Montrésor. "En campagne, on a énormément de problèmes de mobilité chez les jeunes qui n'arrivent pas à passer leur permis de conduire pour raison financière ou parce qu'ils ont des problèmes pour arriver à suivre les cours. Il y a aussi des personnes plus âgées qui se retrouvent un peu isolées et qui voudraient retrouver un peu de travail, mais sans voiture, on ne peut pas travailler sur nos secteurs. On n'est pas comme en ville où les usagers sont plus près les uns des autres. Par exemple, avec l'association de Montrésor, on couvre onze communes sur un grand périmètre".

Vélos électriques et voitures sans permis sont aussi prévus

Pour tous ceux qui n'ont pas le permis, l'ADMR va d'ailleurs fournir des vélos électriques et des voitures sans permis dès cet automne. Au total, ce sont donc deux cents voitures qui auront été remises à des aides à domicile de l'ADMR d'ici deux ans, dont cent dès la fin de cette année. L'ADMR va y consacrer un budget de 40.000 euros par mois (pour la location des véhicules). Elle est notamment soutenue financièrement par le Conseil départemental. Et aidée par son prestataire, CG Mobilité, qui est le gestionnaire du parc de voitures. Les véhicules seront renouvelés tous les deux ans.

