Tourisme en Bretagne : des aides aux propriétaires pour loger des saisonniers

Pour la troisième année, le dispositif "Un toit pour un emploi" d'Avenir Jeunes (ex-mission locale) dans la région de Lannion, permet aux saisonniers, aux personnes en CDD ou en période d'essai, de trouver plus facilement un hébergement pour pouvoir travailler. Pour la deuxième année, elle octroie des subventions aux habitants qui se lancent dans la rénovation pour les saisonniers.

"La pression immobilières est hyper forte"

La situation est tendue, "La pression immobilière est hyper forte. Tous les logements qui étaient jusque là possibles ont été vendus, soit sont loués en touristique", constate Marie Laizet, en charge du dispositif à Avenir Jeunes.

Au point que tous les saisonniers ne sont pas bien logés, témoigne Raphaël Renais, un infirmier de 35 ans installé à Perros-Guirec : "J'ai deux frères qui sont cuisiniers. J'ai vu dans quelles conditions ils étaient parfois logés. C'était assez indécent."

Des saisonniers qui dorment sous la tente

Les nuits se passent aussi au camping, comme au camping municipal du fond de la baie à Locquirec, dans le nord Finistère. "On a des caravanes pour les saisonniers. Certains sont en tente", relate Sylvain Auguste, son directeur. Ce qui n'étonne par Marie Laizet : "J'ai même eu un saisonnier qui dormait dans une voiture qu'on lui avait prêté, ça a duré 10 jours. Il avait plus de 60 ans."

"Vous n'avez pas de logement, je ne viens pas"

Résultat, continue-t-elle, les saisonniers "n'acceptent plus d'emploi aujourd'hui s'ils ne sont pas assurés d'un logement. Si vous avez un logement pour moi, je viens. Vous n'en avez pas, je ne viens pas". Et ce n'est même pas aussi simple, explique Yannick Le Beaudour, le patron de l'hôtel du port à Locquirec. Il lui manque encore deux cuisiniers et deux serveurs, deux pour tout de suite, deux pour juillet-août. Et lui propose l'hébergement : "Je loue un appartement à l'année exclusivement réservé... pour six mois de l'année et j'ai investi un petit appartement que j'ai trouvé pour loger aussi des saisonniers. Sinon, ils ne viennent pas !"

Et que les employeurs prennent les devants ne suffit pas face à la demande. Depuis deux ans, Avenir Jeunes permet aux particuliers qui veulent loger des saisonniers d'être accompagnés. C'est Marie Laizet qui trouve les locataires, et règle les problèmes. Ainsi, via plusieurs dispositifs, elle a trouvé une cinquantaine d'hébergements pour 83 demandes l'an dernier.

Subvention pour aménager des logements pour saisonniers

Mais pour aller plus loin, c'est désormais Lannion Trégor Communauté qui ouvre le portefeuille. L'agglomération octroie des aides à la création de logements pour saisonniers : 60 % sur présentation de factures, dans la limite de 4.000 euros par hébergement. "Ca peut être vraiment très avantageux pour un propriétaire pour passer le pas", affirme Marie Laizet.

Corinne et Christian Saint Yves sont arrivés il y a deux ans sur Servel pour leur retraite. Après avoir aménagé l'étage de leur maison pour eux, ils sont en train de rénover un deux-pièces au rez-de-chaussée.

Les matériaux sont encore un peu en bazar, mais Christian, tout sourire, montre l'avancée des travaux, qu'il fait lui-même. "Je vais remplacer la douche, mettre un toilette, un lavabo", derrière une grande pièce avec kitchenette, puis une chambre avec un lit double. Les huisseries sont neuves "C'est 31 mètres carrés ! ". Avec son épouse, il connaît la galère de se loger jeune, puisqu'ils ont trois filles adultes. Désormais, il a hâte de finir et à ce que l'appartement soit occupé : "C'est quand même sympa, on va rencontrer des gens, des jeunes".

"Pas pour l'argent"

"Il y a déjà une implication de l'hébergeur qui se rend compte à quel point une région touristique comme la nôtre, sans saisonnier, c'est une région qui est morte en pleine saison. Donc ce vivier là, en fait, on va perdre en terme d'image, de qualité, de service. Vous avez des restaurants en pleine saison qui sont fermés plusieurs journées dans la semaine pour pouvoir justement garder le personnel", constate Marie Laizet. "On ne le fait pas pour l'argent. Je sonde les attentes des propriétaires, leurs envies, leur façon de vivre aussi, pour voir avec qui ils pourraient s'entendre ou à qui ils pourraient louer. Il y a des affinités qui peuvent aussi se déclencher finalement durant la saison et c'est ce qui fera la réussite de ce projet. On discute d'un prêt à rembourser, on est vraiment sur les charges et on essaie de voir à combien pour eux, ça peut être rentable. Il ne faut pas qu'ils soient perdants."

Et ensuite ? Il pourra être immédiatement loué, et ce n'est pas au propriétaire de s'en occuper, précise Raphaël Renais, qui a bénéficié de l'aide l'an dernier pour trois hébergements à Perros-Guirec : "Dès que l'appartement a ouvert, Marie a pu nous présenter trois candidats tout de suite, des saisonniers qui restaient jusqu'à la fin août. Et par la suite, en collaboration avec Marie, on a pu trouver de nouveau des profils qui correspondaient à la location dans cet appartement." C'est-à-dire des saisonniers, des personnes en CDD ou en période d'essai de CDI.

Pas que sur le littoral

L'aide de l'agglomération a permis de rénover trois hébergements (dans un logement) l'an dernier, trois dossiers sont en cours cette année, et le dispositif Un toit pour un emploi, restreint jusqu'ici, est étendu à toute l'agglomération. Car même un peu loin du littoral, il peut y avoir beaucoup de demandes. A Bégard par exemple, Armoripark recrute aussi des saisonniers. "L'objectif, c'est vraiment d'assurer quasiment que ce soit pris à l'année - pour les propriétaires qui le souhaitent. On est en train de trouver un roulement un peu aussi avec les écoles parce qu'il y a des périodes de stages qui viennent compléter les périodes de saison. L'objectif serait vraiment de permettre aussi à des employeurs qui veulent passer le pas de conventionner avec des propriétaires en direct et que s'instaure un roulement annuel en confiance entre l'employeur et le propriétaire, comme ils font déjà à la montagne."

Les précisions du dispositif sont à retrouver sur le site d'Avenir Jeune.