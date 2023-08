Des aides pour les commerçants victimes de pillages lors des violences urbaines en Isère

Dans quelques rues du centre-ville de Grenoble, il reste encore des stigmates des pillages survenus en marge des émeutes, début juillet, après la mort de Nahel . Certains commerces ont rouvert mais beaucoup sont en attente de réparations , et conservent des planches de bois en guise de vitrine. Au total, une centaine de magasins a été dégradée dans l'agglomération grenobloise.

Une cellule d'aide a été mise en place par la préfecture de l'Isère , au lendemain de ces violences urbaines.

Pour l'instant six boutiques -certaines rouvertes, d'autres en cours de réouverture- ont pu en bénéficier. Parmi elles, Oz! Sneakers, petite boutique est située rue de Bonne, dans le centre-ville. Il y a eu beaucoup de pillages dans cette rue.

Un numéro pour être accompagné : le 07.78.11.83.31

Aujourd'hui, les vitres sont réparées et le commerce a rouvert le 20 juillet, après trois semaines de fermeture. Les pertes sont énormes : 25.000 euros de chaussures au total. "On essaie de rebondir, ce qui s'est passé c'est derrière nous. On va faire le maximum pour retrouver une activité normale, temporise Sébastien Rives, le gérant. On a demandé plusieurs aides avec des dispositifs de temps partiels, des aides pour les indépendants aussi."

Pour être accompagné, un numéro spécial a été mis en place. C'est le 07.78.11.83.31. Des aides dont peuvent bénéficier des dizaines de commerçants. Il s'agit de "reports de cotisations, sociales ou fiscales, avec un accompagnement sur l'activité partielle des salariés qui devaient s'interrompre pendant quelques semaines", précise Samy Sisaid, sous-préfet à la relance en Isère.

Des aides pour les buralistes et les travailleurs indépendants aussi

Une nouvelle aide a aussi été mise en place, : "C'est l'aide aux buralistes. C'est une aide forfaitaire de 10.000 euros pour tous les buralistes qui ont dû fermer au moins trois jours. Elle est à demander auprès de la direction des douanes qui est en charge de leur accréditation au niveau des bureaux de tabac et s'était ouverte jusqu'au 15 septembre." Les indépendants peuvent aussi bénéficier d'aides de la préfecture. "Elle va de 1000 à 6000 euros. C'est à demander directement auprès de l'Urssaf. C'est une aide intéressante puisqu'elle est défiscalisée, sans cotisation. C'est une aide directe, non remboursable", ajoute Samy Sisaid.