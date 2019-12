PHOTOS - Des alignements de commerces fermés dans les rues piétonnes d’Avignon

Avignon, France

Depuis le début des années 2000 on assiste c’est vrai à une désaffection des commerces de centre-ville dans la plupart des moyennes et petites villes. Difficultés d’accès et problèmes de stationnement ajoutés à l’attraction des grandes zones commerciales en périphérie sont généralement cité. Par ailleurs à la baisse des ventes de l’équipement à la personne s’ajoutent le recours aux achats en ligne. Une évasion des consommateurs que la municipalité avignonnaise dit vouloir inverser en piétonnisant de plus en plus son hyper-centre avec un environnement rénové comme dans les secteurs de la place Pie - Saint-Didier. Néanmoins les boutiques fermées aux vitrines blanchies ou placardées d’affiches « bail à céder » semblent se multiplier.

Aujourd’hui il y a 1350 commerces en villes et 150 de fermés - Florian Borba Da Costa, adjoint délégué au commerce

Rue des Marchands en pleine zone piétonne par exemple on assiste à une enfilade de quatre commerces fermés et un peu plus loin à plusieurs devantures closes. Florian Borba Da Costa, adjoint délégué au commerce à l'artisanat, aux foires et marchés, à la dynamique du coeur de ville et des quartiers, évoque « 41 ouvertures pour 26 fermetures en 2019 dans le centre-ville. L’an dernier ces chiffres étaient bien plus forts mais liés aux vacances commerciales entrainées par les travaux de la place Saint Didier ou du pourtour des Halles. Ces locaux fermés ont retrouvé preneurs et la dynamique est importante. Aujourd’hui il y a 1350 commerces en villes et 150 de fermés. Un tiers se trouver sur l’axe Carreterie-Carnot où les travaux d’embellissement actuels sont là pour inverser le phénomène. » Avignon a perdu beaucoup de commerces traditionnels, des marchands d’habits notamment au profit de pas de porte tournés vers le tourisme, restauration rapide ou des magasins de bio explique-t-on encore à la mairie.

Des stratégies pour dynamiser l’image des commerçants du centre-ville à la CCI de Vaucluse

A la Chambre de Commerce et d’Industrie, la responsable du service commerce et tourisme évoque aussi les mouvements des gilets jaunes d’il y a un an qui ont mis en difficulté en particulier les samedis nombre de commerçants contraint de fermer. « On a monté 56 dossiers de commerçants pour obtenir l’aide financière du conseil régional et depuis trois ont déposé le bilan, deux sont en procédure collective et deux ont vendu leur commerce. Les autres sont pour certains fragiles. » explique Nadine Ballofet. L’idéal ajoute-t-elle c’est d’avoir un équilibre entre la périphérie et le commerce de proximité.

Mixer son offre physique en boutique, avec un site de vente en ligne. C’est ce qu’on appelle une stratégie phygitale, physique et digitale - Nadine Ballofet, responsable commerce et tourisme à la CCI

« Nous sommes sur des démarches de qualité comme la démarche Esprit client High Hospitality que nous avons développé sur une quarantaine de commerçants du centre-ville d’Avignon. Nous auditons les commerçants aussi bien sur leur politique d’accueil que sur l’aménagement de leur point de vente. On va ensuite les conseiller sur leurs points forts et leurs points faibles et surtout on va les accompagner via des formations à améliorer leurs pratiques. Des formations en langues étrangères, sur de l’aménagement de vitrine et surtout avoir un site internet qui est aujourd’hui incontournable. Le conseil c’est vraiment de mixer sa boutique, son offre physique, avec un site de vente en ligne. C’est ce qu’on appelle une stratégie phygitale, donc physique et digitale ».

Des devantures propices à un affichage sauvage pas forcément bien décapé © Radio France - JM Le Ray

Des boutiques qui sont bien sûr en attente d'un repreneur © Radio France - JM Le Ray