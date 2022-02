Des ambassadeurs du tourisme durable en résidence

Contribuer à inventer collectivement le tourisme durable de demain en Corse. C’est l’objectif de la Résidence d’Accélération organisée cette semaine par les associations Emaho et M3E, à Ajaccio. Elle réunit 5 équipes porteuses d’un projet ayant trait au tourisme durable et créateur d’emplois

La Résidence d’Accélération constitue la 4ème phase du programme “Les Ambassadeurs du Tourisme Durable”, un projet rassemblant les professionnels du tourisme, du développement durable et des acteurs institutionnels pour contribuer à inventer collectivement le tourisme durable de demain en Corse.

La 3ème phase de ce programme, l’Innovathon du Tourisme Durable, s’est déroulée en octobre dernier à Bastia. 15 équipes, porteuses d’un projet ayant trait au tourisme durable, se sont réunies pour un marathon de l’innovation de 36 heures, afin de faire évoluer ce projet grâce à l’accompagnement de coachs et d’experts.

A l’issue de cette expérience, 5 équipes lauréates ont été retenues et invitées à participer à une Résidence d’Accélération d’une semaine, qui leur permettra de construire un business model à présenter à de potentiels investisseurs. Il s’agit d’Ho’Carré, Moov’in Tempu, Odyssée du Cap Corse, Hosta Capsule de vie et Terranima.

Selon Jean Leccia, le directeur de Emaho, qui coorganise l'évènement avec M3E, "les 5 projets lauréats vont être encadrés par des mentors d’envergure qui sont des spécialistes et des professionnels du tourisme et de l’innovation, avec l’objectif concret de faire en sorte que ces 5 projets se déploient réellement sur le territoire, et ils seront bien évidemment suivis pour s’assurer d'un bon début."

Des projets qui sont originaux, différents, innovants et surtout réalistes

Avant tout selon Jean Leccia, "ces projets sont portés par des équipes qui ont envie, qui sont constituées, et qui aujourd’hui y travaillent toujours ensemble et souhaitent réellement le développer. Donc c’est la grande différence peut-être par rapport aux autres équipes inscrites au début du concours, même si toutes les équipes de l’Innovathon étaient vraiment valables".

Quel accompagnement ?

Les équipes seront accompagnées par des mentors, mais aussi par des coaches, des spécialistes du tourisme. Parmi eux, l’Open Tourisme Lab qui est un laboratoire d’innovation spécialisé dans le tourisme, et la structure Lune bleue, spécialiste du développement entrepreneurial dans le domaine du tourisme durable.

"Nous allons les accompagner autour d’un business-modèle, poursuit Jean Leccia, parce que quelque part, quand on pense tourisme durable, on a tendance à ne parler que développement durable, mais il y a aussi le développement économique en respect total de son environnement voir même dans une logique de régénération et surtout dans une logique de réinvention du tourisme et de changement des habitudes des touristes."

Ecoutez "La nouvelle éco" Copier

.

Une résidence d’accélération à suivre sur lesambassadeursdutourismedurable.org