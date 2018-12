Des ambulanciers en colère manifestent devant l'Assemblée nationale

Par Martine Bréson, France Bleu Paris et France Bleu

Depuis 05h30, ce lundi, à Paris, des dizaines d'ambulanciers bloquent le pont de la Concorde devant l'Assemblée nationale. Ils dénoncent une nouvelle fois la réforme des transports sanitaires. Ce sont désormais les établissements de santé qui choisissent ces transports et non plus les patients.