Des aménagements écologiques pour contrebalancer le projet Amazon à Metz-Frescaty

Un ruisseau enterré il y a 70 ans pour les besoins de la base aérienne de Frescaty, au sud de Metz, a été rouvert au grand jour ce vendredi, dans le cadre de la reconversion de l'ancien site militaire, sur une zone dédiée aux espaces verts et au maraîchage, à côté de l'implantation d'Amazon.

Le contraste est saisissant : face à l'immense entrepôt en construction d'Amazon - 186.000 m2 de surface, une vingtaine d'hectares sont actuellement aménagés en espaces verts et agricoles sur le plateau de Frescaty, au sud de Metz, pour contrebalancer les critiques sur le géant de la logistique, considéré comme polluant, avec l'arrivée prochainement de 350 camions par jour. Ce vendredi, un ruisseau, la Ramotte, enterré il y a 70 ans au moment de la construction de la base militaire, a été rouvert à l'air libre.

Un coup de pelleteuse pour rouvrir le ruisseau la Ramotte sur le plateau de Frescaty © Radio France - CV

Une opération de développement durable

Pour les élus de Metz Métropole, la reconversion du site, avec Amazon et le centre d'entrainement du FC Metz, comprend aussi un volet écologique. "En découvrant ce ruisseau, on permet aussi à la faune de revenir, c'est une opération exemplaire de développement durable", avance François Grosdidier, président de Metz Métrople. Les élus espèrent l'arrivée prochaine de grenouilles et poissons.

Les élus de Metz Métropole venus assister à la réouverture du ruisseau sur le plateau de Frescaty © Radio France - CV

Il n'y a pas qu'un gros projet logistique

A côté, les anciennes pistes d'avion seront remplacées par des espaces verts et des champs, pour des maraîchers, "le béton cède la place à la nature", explique François Henrion, maire d'Augny, l'une des 3 communes qui se partagent le plateau de Frescaty. Mettre en avant ce projet environnemental, n'est-ce pas répondre au projet Amazon? Pour Cédric Gouth, vice-président de Metz Métropole en charge du développement économique, "il n'y a pas qu'un gros projet logistique, c'est une reconversion mixte, avec des espaces natures et de l'agriculture".

Malgré tout, 350 camions rejoindront chaque jour l'entrepôt d'Amazon, pour son ouverture prévue l'été 2021. A la clé, près de 2.000 emplois.