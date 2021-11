Des aménagements pour les salariés de la restauration en Charente

Dans l'hôtellerie et la restauration, les négociations salariales s'ouvrent ce jeudi entre les patrons et les salariés. Les salaires, les horaires, les conditions de travail, sont au centre des débats. En Charente, le patron du restaurant "Le Cheval Blanc" à Luxé a innové depuis longtemps.

Au centre des discussions qui s'ouvrent aujourd'hui entre patrons et salariés de l'hôtellerie et de la restauration, les salaires et les conditions de travail peuvent évoluer. Le gouvernement fait pression pour que les négociations salariales, qui s'ouvrent aujourd'hui pour se terminer fin décembre, débouchent sur une revalorisation de ces métiers. En Charente, le patron du restaurant "Le Cheval Blanc" à Luxé (au nord d'Angoulême) a innové depuis longtemps : le temps de travail est aménagé en fonction des besoins de salariés, et les montants des salaires sont décents.

Un autre salarié du restaurant "Le Cheval Blanc" à Luxé © Radio France - Pierre MARSAT

A 18 ans, Matteo Bassoulet vient de signer son premier contrat en CDI après trois ans de formation. Son salaire s'élève à 1500 euros, et il a deux jours et demi consécutifs de repos, puisque le restaurant est fermé du dimanche soir au mercredi matin. Si on compte les coupures entre les services, les jours de repos supplémentaires si le restaurant est fermé faute de clients, et les pourboires à hauteur de 80 euros en moyenne, ses revenus et ses conditions de travail sont appréciables.

Reportage au "Cheval Blanc" à Luxé Copier

Quantre salariés travaillent au restaurant "Le Cheval Blanc" à Luxé. Marie-Claude Quintard est serveuse et maître d'hôtel adjointe. Elle travaille à Luxé depuis 25 ans. Avec ses deux enfants, elle a pu aménager son temps de travail : elle ne travaille pas le soir, et finit sa journée vers 18 heures. Le patron a plafonné son salaire à 1200 euros, pour pouvoir payer ses salariés correctement. Il ne se plaint pas : "Je suis logé, nourri, et véhiculé par mon entreprise".

Interview de Philippe Lhomme, patron du "Cheval Blanc" à Luxé Copier

Sandrine Boux est la présidente en Charente du GNI, le Groupement National des Indépendant, le syndicat patronal dans l'hôtellerie et la restauration. Elle reconnaît qu'il faut rendre le métier "plus sexy". Aux chefs d'entreprises d'innover : salaires décents, conditions de travail plus confortables, temps de repos... C'est un domaine en cours d'innovation, où on peut trouver des solutions différentes d'un hôtel à l'autre, d'un restaurant à l'autre.