Des animations de Noël seraient bénéfiques aux commerçants du Mans, selon la présidente de MANSEA

La réouverture des commerces ce week-end ne suffira pas à compenser les pertes du second confinement, selon Catherine Sasso, présidente de Mansea, une association de commerçants du Mans. Elle appelle la mairie à mettre en place des animations de fin d'année malgré l'annulation du marché de Noël

Les commerces ont rouvert ce week-end, symbole de l'étape 1 du déconfinement progressif voulu par Emmanuel Macron. Au Mans, l'activité a bien repris ce samedi et ce dimanche, avec des clients déterminés à acheter, explique Catherine Sasso, la présidente de l'association de commerçants Mansea.

Pas de rattrapages des pertes du confinement ?

Malgré cette réouverture et cet allègement du confinement, les pertes du mois de novembre ne pourront pas être rattrapées. "C'est perdu ! La période de Noël se joue de novembre à décembre", commence Catherine Sasso.

"Même en faisant les meilleurs efforts du monde, on ne rattrapera pas ce qu'on a perdu. Noël marque la vie d'un commerce, entre 40 et 50% du chiffre d'affaires annuel sur cette période. Noël doit être bon si on veut continuer. Sans cette période de Noël, j'ai des craintes pour le premier semestre de l'année prochaine", explique Catherine Sasso.

Aides de la mairie et marché de Noël

La mairie du Mans propose bien des aides pour soutenir les commerces locaux, notamment avec le stationnement des voitures gratuit du vendredi au dimanche du 4 décembre au 10 janvier, 6 week-ends, donc et 20 000 euros pour aider des commerçants à s'inscrire sur le site de commande "acheter au Mans".

Des efforts bienvenus salue Catherine Sasso. Alors que le marché de Noël a été annulé, la mairie réfléchit à le remplacer après le 15 décembre par des animations, sans savoir quelle forme celles-ci pourraient prendre.

"Cela serait une _bonne chose_, toute animation du centre-ville est bonne à prendre. Si rien n'est fait, les clients vont rentrer chez eux dès qu'il fera nuit, et les rues seront désertes", analyse-t-elle, avant d'évoquer la mise en place d'un chalet pour vendre du vin chaud par exemple.

Un protocole sanitaire trop strict ?

Le nouveau protocole sanitaire du gouvernement prévoit huit mètres carré d'espace pour chaque client dans les magasins. Pour certaines boutiques ce n'est pas un problème, mais cela peut l'être pour d'autres.

"Les petits magasins, forcément", commence Catherine Sasso, mais aussi certaines grandes marques. "Devant certains magasins avec une forte affluence, des file d'attente se sont formées, et ça, ce n'est pas bon pour les affaires, cela peut conduire certains clients à renoncer", analyse la présidente de l'association Mansea.