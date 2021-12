Des annulations en cascade ! nouveau coup de massue pour les restaurateurs et traiteurs en cette fin d'année

L'inquiétude grandit chez les restaurateurs et traiteurs en cette fin d'année. Une période importante économiquement pour ce secteur d'activité. Mais avec la reprise des contaminations et l'arrivée d'Omicrone, les entreprises et particuliers annulent leurs diners et autres cocktails de fin d'année.

Dans son restaurant Le Faisan doré, la Table de Catherine à Fontenai-sur-Orne, la cheffe Catherine Coiffard ne cache pas son inquiétude. En quelques jours plusieurs réservations de repas de fin d'année pour des entreprises, des anciens ou des arbres de Noël ont été annulées.

Pour le mois de décembre, ça peut représenter 50% de moins sur l'activité

En un peu plus d'une semaine plusieurs réservations de groupes entre 40 et 100 personnes ont été annulées. Et la restauratrice ornaise craint de nouveaux appels. Car même si elle a, comme ses collègues, renforcé les geste barrières avec le retour obligatoire des masques et toujours le gel hydroalcoolique, et le contrôle du passe sanitaire, elle sent bien dit-elle que ses clients sont inquiets. Et certains particuliers en ce début de semaine l'ont déjà appelée pour lui redemander des plats préparés à emporter. Un constat partagé par Patrick Danet, traiteur à Mondeville dans le Calvados qui confirme plusieurs annulations pour les évènements d'entreprises ( dîners ou cocktails de fin d'année). Et même si ses repas de Noël et du réveillon du 31 décembre ne sont pas encore concernés, il est aussi inquiet et enregistre plusieurs appels de particuliers désireux de plutôt opter par une formule de click-and-collect.

On va peut-être devoir à nouveau demander des aides au gouvernement

Du côté des organisations comme l'UMIH, l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie, ou de l'association des Toques Normandes, le constat est le même: les annulations se multiplient dans la région Normandie comme ailleurs pour les professionnels de la restauration et l'impact ne sera pas sans conséquences. Alors que beaucoup s'appuyaient sur la reprise économique, la situation sanitaire semble imposer un nouveau ralentissement voire peut-être un arrêt de leur activité. Des professionnels qui dans les jours qui viennent vont continuer à échanger et faire remonter leur situation auprès du gouvernement pour en cas de besoins solliciter rapidement de nouvelles aides.