Des arrêts de chantiers à prévoir en Béarn à cause de la grève dans les raffineries

La grève dans les raffineries de pétrole met en danger certains professionnels. Malgré les réquisitions de salariés grévistes pour débloquer des stocks de carburants, l'approvisionnement est très ralenti même chez nous en Béarn pour les entreprises du BTP, grandes consommatrices de carburant.

ⓘ Publicité

La plupart des entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics fonctionnent avec un stock en interne et la jauge baisse de façon inquiétante ces derniers jours. Sébastien Labourdette, le Président de la Fédération du BTP 64 s'alarme de cette baisse d'autonomie. "La situation se tend fortement. Notre autonomie en carburant dans nos entreprises est réduite à deux ou trois jours alors qu'habituellement, nous avons15 jours d'autonomie. Nous sommes à flux tendu en terme de délais et d'organisation."

La Fédération du BTP 64 s'attend d'ailleurs a être impactée comme les autres régions de France avec la généralisation de la grève dans les raffineries. "Nous allons être concernés comme les autres (...) pour les carburants mais aussi pour le bitume qui représente aussi une large consommation pour les entreprises de travaux publics pour les chaussées." Sébastien Labourdette prévient : "On aura des conséquences sans doute sur des arrêts de chantiers."