A l'origine de ce dispositif, l'Agence Départementale d'Information sur le Logement (ADIL 30) et l'Association pour le Logement dans le Gard (ALG).

Le Gard est en effet particulièrement concerné par ces expulsions locatives. 2O % des ménages vivent sous le seuil de pauvreté.

Toutes les demandes de logement social, en plus, sont loin d'être satisfaites. 1 sur 4 voire 1 sur 8 suivant les secteurs du département. Résultat : plus de 1300 jugements d'expulsion, 730 commandements de quitter les lieux prononcés en 2016.

Dans une grande majorité des cas, les locataires ne se rendent pas à la convocation du juge, ce qui peut leur être dommageable.

"On a en gros plus de 65% des décisions qui sont rendues sans que le locataire ne soit ni présent, ni représenté, or c'est à l'audience qu'un plan d'apurement est proposé pour pouvoir régler la dette qui est dûe au bailleur, ou qu'on peut obtenir un délai de relogement"

Pour aider le locataire qui est convoqué devant la justice, l'ADIL30 et l'ALG ont mis en place l'Accompagnement Personnalisé de Prévention des Explusions Locatives. Il s'agit d'un accompagnement social et juridique.

"On va décortiquer la complexité du dossier, qui est réelle, avec la personne. On l'accompagne également à l'audience et on la débriefe à la sortie pour lui expliquer la marche à suivre"