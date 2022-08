Des associations organisent une collecte de fournitures scolaires dans les Alpes-Maritimes

Cent Pour Un 06, Habitat et Citoyenneté, RESF 06, Roya Citoyenne, Tous Citoyen! et le PCF 06 organisent une grande collecte de fournitures scolaires avant la rentrée. Ces associations pointent du doigt le manque d'aide pour les enfants issus de familles sans papiers ou de demandeurs d'asile qui ne touchent pas d'allocation de rentrée scolaire.

Les fournitures les plus recherchées sont les cartables, calculatrices, les cahiers et stylos, les feutres et crayons et les matériels de géométrie en tout genre. Vous pouvez participer en apportant des fournitures neuves ou en bon état, ou alors faire un don financier qui permettra d'acheter des fournitures neuves.

Le dépôt de fourniture sera ouvert dans les locaux du PCF à Nice (6 rue Balatchano) du 23 au 30 août de 10 à 17h, et à La Trinité (82 bd du Général de Gaulle) du 23 au 30 août de 10h à 12h.

La distribution aura ensuite lieu le mercredi 31 août à Nice et Cannes

L'an dernier, 315 avaient bénéficié des fournitures récoltées.