Des astuces pour réduire sa facture d'électricité au salon de la transition énergétique à Toul

La flambée des prix du gaz et de l'électricité n'épargne aucun ménage. En 2022, l'énergie affichait une hausse de 23,1 %. Face à l'inflation, le premier salon de la transition énergétique s'est tenu à Toul en Meurthe-et-Moselle ce samedi 18 mars. Une trentaine d'exposants étaient présents pour conseiller les Lorrains et les aider à réduire leurs factures d'énergie.

Isoler son logement pour réduire sa facture d'énergie

Avec la flambée des prix, la plupart des visiteurs franchissent la porte du salon pour la même raison. Ils recherchent des solutions pour réduire leur consommation d'électricité. "Mes factures grimpent petit à petit, elles ont augmenté de 15 % en moyenne, raconte Benjamin. Ça devient compliqué de se chauffer l'hiver, c'est pour ça que je suis là".

Une des astuces proposée par les exposants est d'isoler son logement. "On commence toujours par isoler les murs, le plafond ou le plancher pour réduire les déperditions, explique Alain Martel, directeur de l'association Camel, spécialisée dans la rénovation énergétique. C'est vraiment l'étape essentielle pour garder la chaleur dans le bâtiment".

Produire sa propre électricité avec des panneaux solaires

Autre moyen de faire des économies d'énergie : remplacer ses vieilles fenêtres par du double-vitrage. "En les changeant, on a un gain d'énergie de 25 à 40 %, assure Étienne Chrétien, gérant d'Habitat Confort. Tous les clients chez qui je suis intervenu m'ont dit qu'ils avaient pu réduire leur chauffage".

Enfin, il est également possible de produire sa propre électricité, en installant des panneaux photovoltaïques sur son toit. "Si vous avez 6.000 watts de panneaux solaires sur la toiture, vous pouvez produire jusqu'à 5.000 watts en instantanée et faire tourner votre four, votre chauffage et votre frigo sans problème", insiste Kevin Chermann, de la société Placement Solaire.

Les panneaux solaires permettent de diminuer de moitié sa facture d'électricité. Mais encore faut-il être prêt à investir. "Une petite installation de 3 kilowatts coûte en moyenne 3.000 euros", précise-t-il.