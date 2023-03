Des ateliers pour accompagner les futurs entrepreneurs dans le sud du Territoire de Belfort

Pour accompagner les futurs entrepreneurs dans leurs démarches vers la création ou la reprise d'entreprise, la Chambre de commerce et d'industrie et la Communauté de communes du Sud Territoire organisent six ateliers, gratuits et ouverts à tous. Le premier a eu lieu lundi 13 mars, au siège de la Communauté de communes, à Delle.

Ce dispositif est mis en place depuis l'an dernier dans le cadre d'un partenariat noué entre les deux institutions en faveur du commerce de proximité. L'idée est d'accompagner les porteurs de projet, demandeurs d'emploi ou encore étudiants et ainsi de redynamiser le territoire, et notamment les centres-villes.

Accompagner les entreprises

Quatre porteurs de projet ont participé à cette première réunion de trois heures. Chacun est venu avec son projet en tête - encore secret pour la plupart - et a écouté attentivement les conseils distillés par Gilles Mauffrey, responsable du pôle entreprenariat et formalités pour la CCI du Territoire de Belfort. Étude de marché, démarches administratives, communication, etc. : tout est analysé pour donner à ces futurs chefs d'entreprise les clés de la réussite.

Des conseils précieux, notamment pour Marine, 30 ans, pour qui "c'est un vrai challenge" de créer son entreprise "parce que c'est un changement de vie complet et, en plus, l'actualité française et mondiale autour de l'inflation ne rassure pas". Elle est donc ravie "de se sentir soutenue et d'avoir des acteurs locaux qui vont pouvoir nous accompagner".

Redynamiser les territoires

L'enjeu pour la CCI 90 et la Communauté de communes est d'arriver à accompagner les jeunes entrepreneurs vers la création d'une entreprise qui pourra répondre aux besoins du territoire et ainsi participer à son développement économique, notamment dans les centres-villes. "On sait bien que c'est important d'avoir des centres dynamiques", rappelle Neige Prudent, responsable du Pôle développement à la communauté de communes. "Les commerces, les services qui sont là sont importants donc il faut les maintenir et les développer. C'est partout un défi."

Pour accompagner les bonnes entreprises au bon endroit, une phase est essentielle : l'étude de marché. "On a des centres-villes qui montrent aujourd'hui une vacance commerciale assez importante, avec des locaux qui restent quelques mois voire quelques années vides. Mais nous y travaillons", souligne Gilles Mauffrey.

"L'intérêt n'est pas d'ouvrir un énième commerce, qui entrerait en concurrence frontale avec la grande surface locale ou les commerces déjà existants mais d'ouvrir des magasins, boutiques, structures qui répondent à un besoin, qu'on a pu définir, quantifier, pour assurer la réussite. On répond à une demande locale et derrière, on a un chiffre d'affaires qui va pouvoir permettre la pérennité de la structure." Il faut donc impérativement "s'assurer que l'on va avoir des clients sur la zone de chalandage choisie, s'assurer que l'on va vendre les bons produits, au bon prix". L'an dernier, 1000 entreprises ont été créées sur le Territoire de Belfort, notamment grâce à un accompagnement de ce type. Plus d'un million au niveau national.

Le prochain atelier aura lieu le 27 mars, sur le thème de "Les avis clients font vendre". Il est accessible sur inscription.