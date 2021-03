Des augmentations de salaires de 1,2 % pour les employés français du groupe Stellantis, ex-PSA

Réunion express hier soir pour la dernière étape négociations salariales pour la branche française du groupe Stellantis (ex PSA). A peine cinq heures de discussion en quatre round. Et un verdict en demi teinte. Le compteur s'est arrêté sur 1,2 % d'augmentations générales et individuelles cumulées.

C'est la moitié de l'an dernier où l'augmentation était de 2 et demi %. Mais, il faut savoir que cette revalorisation à PSA est corrélée à l'inflation qui a chuté à -0,3 % sur les douze derniers mois, (contre 1,1 % en 2019). Voilà l'une des raisons du repli.

1,2 % d'augmentation, c'est un point et demi au dessus de l'inflation. Dans un contexte économique chahuté par la pandémie, alors que le concurrent Renault doit faire face à une déroute sans précédent, ce chiffre de PSA peut donc paraître "honorable".

Ce n'est pas le point de vue de la CGT qui souligne que "Pour les les bas salaires, c'est à peine 12 € net par mois. C'est honteux", dit la CGT de Sochaux". Un chiffre qui ne satisfait pas non plus Jean-Luc Ternet pour la CFTC de Sochaux. "Beaucoup d'effort ont été fait sur le site de sochaux. 1,2 % ce n'est pas à la hauteur de cet investissement des salariés".

"Mais ces 1,2 % d'augmentation ne sont qu'une partie de l'enveloppe", souligne Laurent Oechsel pour la CFE CGC, premier syndicat de Sochaux. Et pas la plus importante. Reste la prime d'intéressement calculée en fonction des résultats du groupe qui seront publiés dans la matinée. L'an dernier, cette prime était de 4100€ brut pour les plus bas salaires. Elle sera sans doute plus maigre ce matin.