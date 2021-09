Crise des sous-marins : des Australiens qui travaillaient avec Naval Group veulent rester à Cherbourg

L'Australie auditionne depuis quelques jours les familles installées à Cherbourg pour savoir si elles veulent rester ou pas dans le Cotentin. Et il y en a qui le souhaite comme l'explique Benoît Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin : "Un certain nombre d'australiens se plaisent ici, il y a des mariages qui sont prévus, des femmes vont accoucher chez nous à la maternité et on a un certain nombre de familles qui soit souhaitent rester soit souhaitent partir dans quatre, cinq ou six mois. La ville veut aider si elle le peut sur la question du logement, du travail du conjoint, des écoles…"

Et puis il y a aussi celles et ceux qui sont à Adélaïde, en Australie : "On sait qu'il y a à peu près 30 à 40 français dont une dizaine de personnes originaires de Cherbourg-en-Cotentin qui travaillent à Adelaïde. J'ai demandé à l'ambassadrice une grande vigilance pour qu'ils soient accompagnés comme on accompagne ici les Australiens et pour l'instant je n'ai pas eu de réponse."

L'ambassadrice d'Australie en France Gillian Bird - France embassy

"Il y a des hommes et des femmes" derrière ce contrat cassé

L'ambassadrice d'Australie, Gillian Bird, a confirmé lors de son entrevue d'une heure avec les élus locaux que le choix de l'Australie était un choix géopolitique et non pas une remise en cause du travail de Naval Group et que l'Australie allait honorer ses obligations financières.

C'est surtout l'aspect humain qui a été au cœur des discussions car, pour Benoît Arrivé maire de Cherbourg-en-Cotentin, "derrière ce coup de poignard, ce contrat déchiré, il y a des hommes et des femmes". Aujourd'hui une vingtaine d'élèves australiens sont scolarisés dans des écoles et collèges de Cherbourg-en-Cotentin et ils souhaitent pour beaucoup y rester au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire.

Rester certes mais dans quelles conditions ? C'est LA question. Naval Group travaille à des idées de reclassement sauf qu'il y a un point important à prendre en compte : "la nationalité australienne est un frein pour travailler sur des contrats français à Naval Group, il faudra donc trouver des contrats étrangers", ajoute Benoît Arrivé qui assure que "le PDG de Naval Group travaille sur cette question en ce moment." La ville de Cherbourg-en-Cotentin veut aussi tout faire pour garder les partenariats notamment culturels entre Adelaïde et Cherbourg.

(Benoît Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin (au centre), Jean-Michel Houllegatte, sénateur (à gauche) et Anna Pic, maire-adjointe en charge des relations internationales (à droite). © Radio France - Katia Lautrou

Le maire de Cherbourg-en-Cotentin Benoît Arrivé rencontrera le premier ministre Jean Castex à Paris lundi prochain le 4 octobre pour discuter de ce dossier.