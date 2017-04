Des auto-écoles de la Loire en opération escargot à Lyon

Les patrons d'auto-écoles vont manifester ce mardi 18 avril à Lyon. Une opération escargot pour dénoncer une "précarisation" de leur profession.

Préférez le train si vous devez vous rendre à Lyon ce mardi. Les auto-écoles risquent de semer la pagaille dans les rues de la capitale d'Auvergne-Rhône-Alpes. Six points de rendez-vous ont été fixés autour de Lyon pour une opération escargot à partir de 7 heures du matin ce mardi. Les manifestants qui viendront de différents départements dénoncent «l’ubérisation » de leur profession.

30% des auto-écoles vont pouvoir survivre

Dans le cortège, quelques voitures venues de la Loire et notamment celle de Jospeh Santiago. Il tient une auto-école à Roanne et il représente le CNPA le Conseil National Professions Automobile dans la Loire. Ce qui a vraiment énervé les patrons d'auto-écoles, c'est la dématérialisation de l'inscription au permis de conduire. Actuellement ce sont les agences qui se chargent des démarches en préfecture. Mais avec la fermeture de guichets, on va permettre aux candidats de le faire à distance. Et pour les syndicats, c'est la porte ouverte aux plateformes digitales employant des moniteurs indépendants illégaux. Pour Joseph Santiago la profession pourrait ne pas s'en remettre. « Le marché va totalement exploser. Nous pensons que seule 30% des auto-écoles vont pouvoir survivre. »

Dans la Loire, il y a près de 150 auto-écoles, ce qui représente environ 300 emplois.