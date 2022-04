Des avions remplis aux trois quarts à l'aéroport de Bergerac après deux ans de crise sanitaire

C'est la reprise de la "grosse saison" à l'aéroport de Bergerac, après deux années de covid et 11 mois d'arrêt total des vols commerciaux. L'aéroport reprend un fonctionnement quasi-normal grâce notamment aux subventions exceptionnelles des collectivités.

Le bruit des roulettes des valises des passagers n'a jamais été aussi mélodieux pour les gérants et la direction de l'aéroport de Bergerac. Après deux années de crise du coronavirus dont 11 mois d'arrêt total des vols commerciaux, l'aéroport qui vient de fêter son 20e anniversaire débute sa haute saison, celle qui lui permet de réaliser entre avril et octobre "entre 80 et 90% des chiffres d'affaires" d'après le directeur Gwenvael Ronsin-Hardy. L'été prochain, 34 vols sont prévus chaque semaine à l'aéroport.

74% de taux de remplissage pour le mois d'avril

13 destinations sont proposées au départ de Bergerac, soit trois de plus par rapport à 2020 souligne le directeur Gwenvael Ronsin-Hardy, Porto au Portugal depuis le 28 mars dernier, et à partir du 4 juin prochain, Southampton et Bournemouth au Royaume-Uni. Rien que pour le mois d'avril, les chiffres de remplissage redonnent espoir avec un taux à 74% en moyenne. "82% de remplissage sur Londres Stansted, 76% vers Charleroi, 82% vers Rotterdam, si on m'avait dit qu'on dépasserait les 60% l'an dernier j'aurai eu du mal à y croire".

Les passagers sont revenus comme les compagnies au nombre de quatre sur l'aéroport de Bergerac : Ryanair qui propose la majorité des vols, Jet2, British Airways et Transavia. Le ratio des vols passe de 1 à 9 entre l'hiver et l'été avec potentiellement jusqu'à 2.500 passagers le samedi. "C'est une année de reprise qu'on espère belle, mais ce sera une année aussi de transition car on voit que la crise n'est pas complètement passée".

Des subventions exceptionnelles pendant la crise sanitaire

En 2020 et 2021, la fréquentation a fortement chuté à cause des confinements et des restrictions avec des chiffres de fréquentation aux alentours des 20% : 55.000 passagers en 2020, 70.000 en 2021 alors que l'aéroport accueille habituellement sur une année environ 285.000 passagers.

Pour tenir le choc, les collectivités qui sont propriétaires de l'aéroport (le département à 43%, la communauté d'agglo de Bergerac à 26%, la région à 23% et la communauté d'agglo de Périgueux à 6%) ont débloqué des subventions exceptionnelles : 800.000 euros sur deux ans qui ont été en partie compensés par des économies sur d'autres budget de dépenses.

Tous les emplois ont été conservés, ils sont environ 150 à travailler à l'aéroport, entre la structure en elle-même, les douanes, le contrôle aériens, les prestataires de sécurité ou encore les loueurs de voitures.