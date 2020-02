Des avocats azuréens dans la manifestation à Paris contre la réforme des retraites

Alpes-Maritimes, France

Une vingtaine d'avocats azuréens prévoient de manifester ce lundi à Paris contre la réforme des retraites. Ils défileront à partir de 13h pour dénoncer la suppression de leur régime autonome et le doublement de leurs cotisations de retraite de 14 à 28 %. Parallèlement la réforme prévoit une baisse de 30% de la pension perçue par les avocats à la retraite.

"Cette réforme augmente automatiquement nos charges et donc nos honoraires. Les cabinets qui s'occupent des clients les plus pauvres vont mettre la clef sous la porte si la réforme est appliquée telle quelle", affirme Thierry Troin, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice. Les magistrats dénoncent également une remise en cause de l'égalité d'accès à la justice car selon eux, de plus en plus de justiciables pourraient faire le choix de ne pas prendre d'avocat pour se défendre au vu des honoraires.

Une réunion mardi avec le Premier ministre

Pour tenter de mettre fin à la grève des avocats qui entraîne le report de certains procès, une réunion est prévue mardi en fin de journée avec le premier ministre. Les avocats demandent le maintien de leur caisse de retraite autonome, ou le cas échéant, des compensations financières pour éviter la flambée des honoraires liée à la hausse des cotisations de retraite des avocats.