Des balades thermiques pour réduire sa consommation d'énergie

Ils sont une quinzaine de courageux, armés de gants et de bonnets, à braver le froid ce samedi matin à Surat. Tous viennent suivre Vincent Amat et ses caméras infrarouges. Ce dernier est conseiller pour Rénov'actions 63 et travaille avec la communauté d'agglomération Riom Limagne & Volcans. Lors de balades thermiques il initie les habitants afin qu'ils identifient les déperditions d'énergies sur différents types d'habitats (maison ancienne ou neuve etc...).

Une balade thermique… et pédagogique

Lors de cette balade matinale, Vincent Amat fait volontiers un détour jusqu'à l'habitation d'un participant pour poser un premier diagnostic d'extérieur. Ce fut le cas pour Christine et sa maison construite en 1870 : "Il en est ressorti que les fenêtres étaient forcément des ponts thermiques, que ce qui était intéressant chez moi c'est que j'ai un plancher en bois entre les étages qui ne laisse pas passer le froid".

Une quinzaine de personnes étaient présentes ce samedi matin pour la balade thermique. © Radio France - Pierre Frasiak

Le but de ces balades ? "Sensibiliser les gens aux déperditions énergétiques, explique Vincent Amat, et de leur expliquer ce qu'est un pont thermique, quels sont les points à améliorer sur une isolation". Par la suite, Vincent Amat peut se déplacer chez les particuliers, pour réaliser un diagnostic extérieur et intérieur et conseiller au mieux sur les solutions adéquates.

Les Français prêts à faire des économies d'énergie

Une aide précieuse dans ces temps d'augmentation des prix de l'énergie. Michel habite Surat depuis 1977 l'assure : "Avec le prix de l'énergie qui grimpe on ne sait pas jusqu'où il faut faire le maximum pour limiter les dégâts et les coûts de chauffage". C'est également ce qui ressort de l'enquête "Ma France - économies d'énergie" de France Bleu avec Odoxa, où les Français se disent prêts à de nouvelles économies d'énergie et 76% assurent être disposés à limiter l'utilisation du chauffage. Et cela passe notamment par une bonne isolation de son domicile.