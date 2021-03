Des bars et restaurants de la métropole de Lille vendent leurs bières à prix cassés

Des milliers de litres de bières dorment dans les caves des restaurants et des bars de la métropole de Lille depuis le mois d'octobre. Pour éviter de les jeter, plusieurs établissements préfèrent les vendre à prix cassés.

7.000 litres de bières attendent dans les tanks des 3 Brasseurs à Lezennes. Ambrées, blondes, triples ou la bière spécialement conçue "pour le mois d'octobre, quand on a été re-confinés donc personne n'a eu la primeur de la goûter" regrette Matthieu Charlet, le directeur du restaurant.

Des milliers de litres risquent d'être perdus

Elle sera donc en vente avec les autres bières à 2,90€ le litre vendredi 12 mars de 15H à 18H et le samedi 13 de 10H à 18H. Tous les restaurants de la franchise dans la métropole participent mais aucun ne fera de bénéfices. "Ce n'est pas rentable. C'est assez rare mais on ne s'est pas fixé d'objectif sur le nombre de litres qu'on souhaite écouler" explique le directeur. "On espère faire juste un maximum plaisir à nos clients et surtout jeter le moins possible de bière à terme, si elle vient à être de moins en moins bonne."

Aucune limite de litre par client n'est fixée, mais "on interdit les jerrycans et les bidons" s'amuse Matthieu Charlet. Il faut venir avec des bouteilles qui résistent à la pression comme des bouteilles en plastique ou en verre pour les boissons gazeuses.

7.000 litres de bière attendent d'être achetés dans les caves des 3 Brasseurs à Lezennes. La vente à prix cassé ne rapporte rien, elle évite surtout le gaspillage. © Radio France - Noémie Philippot

Le directeur des 3 Brasseurs n'imagine pas faire face à une marée humaine venue chercher de la bière, mais il risque d'y avoir du monde. En tout cas Bertrand Villert, le fondateur de la Mousse Touch' boulevard Jean-Baptiste Lebas à Lille récupère encore de son opération "Sauvons la Bière", "ce week-end, gros brans-le-bas de combat, on a tourné non-stop il y avait pas mal de queue."

Les amateurs de bières locales ont parfois attendus une heure et demi sur le trottoir. Le bar a vendu 2.000 litres de bière. "On ne peut pas s'attendre à avoir autant de monde ! C'était tellement fou !" s'enthousiasme encore le gérant. "Les Lillois, ils nous étonnent toujours quand on parle de bière, c'est fou. On a eu la chance d'avoir le beau temps avec nous, c'était assez incroyable."

Bertrand Villert le fondateur du bar et boutique de bières la Mousse Touch' à Lille ne s'attendait pas à un tel succès pour l'opération "Sauvons la bière" © Radio France - Noémie Philippot

Malgré la surprise, un sens de circulation était en place pour respecter au mieux les normes sanitaires et le bar a invité ses clients à pré-commander "au maximum pour pouvoir faciliter la gestion de l'événement. En fait on a fait plus de trois quarts des ventes par pré-commandes."

D'habitude les bières se vendent ici entre 7 et 9€ le litre. Pour l'opération "Sauvons la bière", c'était autour de 3€ mais le bilan reste très positif pour Bertrand Villert. La vente a fait connaître le bar et la boutique de bière bien au-delà de Lille : avec les partages sur les réseaux sociaux, des habitants de Rouen ont souhaité réserver leurs litres de bière.