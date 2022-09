Des baskets fabriqués avec du cuir de thon à Béziers

Ce lundi matin dans la Nouvelle éco sur France Bleu Hérault, nous vous présentons des baskets écolos fabriqués en partie avec des déchets de la mer.

Les baskets pour Pantuna. Elles sont fabriquées avec du cuir italien, du cuir français et du cuir innovant issu du recyclage de peaux de thon.

Ce sont les frères Barba qui ont inventé le concept. La maison Barba, bien connue à Béziers puisqu'ils commercialisent du poisson et notamment du thon.

Hervé Barba, un des créateurs de la Maison Pantuna était l'invité de France Bleu Hérault ce lundi matin.

Comment vous est venue l'idée qu'on pouvait recycler le cuir de thon ?

On est une famille spécialisée dans les produits de la mer. Mon frère et moi, Benoît sommes la cinquième génération à perpétuer cette expertise métier dans les produits de la mer. Et nous vendons donc beaucoup d'espadon, de céphalopodes seiches, poulpes, calamars mais aussi beaucoup de thons.

Donc on découpe beaucoup de thon dans notre usine, principalement à Villeneuve lès Béziers. Et lorsqu'on découpe, on a forcément des chutes de chaires qui restent de la matière organique exploitable. Certaines chutes vont vers de nouveaux marchés, comme l'alimentation pour les animaux ou d'autres industriels qui vont faire des plats préparés. Mais il y a une partie des coproduits issus de la découpe de thon que l'on ne valorise pas, notamment la peau. Et je me suis dit un jour pourquoi ne pas essayer de valoriser ce déchet et d'en faire du cuir ?

J'imagine que ce n'est pas arrivé tout seul. Il a fallu faire plein d'expériences ?

On a tout d'abord rencontré un tanneur dont c'est le métier puisque nous, ce n'est pas du tout notre métier. François Roques de la Mégisserie La Moulières dans le Tarn a bien aimé notre idée et notre projet. Il aime bien les challenges. Ça lui a mis quand même deux ans pour arriver à donner de 2016 à 2018 pour arriver à passer de la peau à cuir.

Pourquoi des chaussures ? Pourquoi pas aussi des sacs à main, des vêtements ?

Les premiers tests qu'on a fait en usine, c'était des modèles d'escarpins pour femmes, ce qui est relativement compliqué. Le retour de l'usine a été hyper positif, le cuir a super bien réagi. Et comme on aime bien les Snickers, c'est à la mode, c'est mixte, c'est pourquoi nous nous sommes lancés dans les baskets

Au delà de l'aspect écolo, est ce qu'il y a une autre valeur ajoutée à acheter des baskets en cuir de thons ? Est ce qu'elles sont plus solides, plus jolies, plus confortables ?

Plus jolies, Je vais vous dire oui, plus confortables aussi. On a fait le choix de partir sur un produit relativement haut de gamme. On a pris une très belle qualité. Il n'y a pas que du thon, l'essentiel, ça reste du veau. L'Intérieur de la chaussure est doublé du talon aux orteils en cuir d'agneau. Donc on est sur un confort très élevé. On a l'impression d'être dans des chaussons. On a lancé la commercialisation mi août début septembre. On a trois modèles et trois couleurs par modèles avec 155 euros à 205 euros. C'est une chaussure mixte qui va du 36 au 46.

Est ce que vous avez d'autres projets pour utiliser ce cuir de thon puisque là on se limite à la chaussure ?

A l'avenir, on va aller sur d'autres modèles, c'est sûr, et peut être d'autres coloris. Et aussi des petits accessoires en cuir en maroquinerie, bijoux. On ne ferme pas la porte. En tout cas, la matière est très solide, mais à la fois très flexible. On est sur un tannage végétal, donc quelque chose encore d'écologique. Et puis il n'y a pas d'odeur, je le précise.

On trouve vos baskets uniquement en ligne , est ce que vous serez prochainement distribués dans des boutiques aussi ?

Notre objectif, c'était de vendre uniquement sur le web,en ligne, sur le site internet. Maintenant, on est bien conscients que c'est toujours sympa de pouvoir toucher, de pouvoir essayer. Donc après réflexion, on va se positionner dans trois boutiques en région pour commencer. Mais nous sommes bien placés en terme de qualité prix, donc on n'a pas forcément de marge de manœuvre pour laisser de la marge à beaucoup d'intermédiaires.