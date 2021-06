Des bijoux de producteurs landais : la Maison Joseph à Hossegor

Depuis quatre ans, la Maison Joseph vous accueille à Hossegor. Une boutique qui expose le travail d'un réseau de producteurs venant des Landes et du Pays-Basque. La gérante, Pascale Averty Bourrel a son atelier à Téthieu et travaille majoritairement avec l'argile polymère qu'elle ponce et sur lequel elle monte des perles. A côté de la boutique, les bijoux sont également exposés au marché d'Hossegor. Les landais et les touristes sont venus en nombre découvrir ce concept atypique.

Des produits pour tous les goûts

Le réseau de producteurs crée de nombreux produits pour tous les goûts et pour tous les âges. Vous retrouverez des bougies, des vêtements d'enfant, des bijoux homme et femme, des sacs en cuir... Le chiffre d'affaires le plus conséquent ne vient étrangement pas de la boutique. C'est sur le marché d'Hossegor que les produits de la boutique se vendent le plus.

