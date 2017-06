Des biscuits made in Berry fabriqués à Tournon-Saint-Martin

A Tournon-Saint-Martin, Catherine Pigeonnat a lancé il y a un an et demi sa biscuiterie artisanale. Et c'est un vrai succès !

Des meringues aux amandes, des biscuits cranberry-lentilles, des sablés citrons ou des mini palets bretons... ça sent bon dans la cuisine de Catherine ! La jeune femme concocte chaque semaine des milliers de biscuits, aux recettes sorties de son imagination. "_Je puise l'inspiration en me promenant sur le marché. je suis très curieuse, j'aime bien chercher des idées, des associations. Et puis toute la journée les deux mains dans la farine, ça me laisse le temps de réfléchi_r" sourit la jeune pâtissière.

Catherine développe une gamme sans gluten et des biscuits apéritifs © Radio France - Gaëlle Fontenit

Dans sa biscuiterie, tout est fait maison. Et quasi exclusivement à base de produits locaux : "La farine de blé ou celle de lentilles, le beurre, les œufs, les noix, le fromage... je m’approvisionne le plus possible localement. L'idée c'est de proposer des choses simples et saines" explique Catherine.

Pour diversifier sa gamme, elle propose désormais des biscuits apéritifs, mais aussi des gâteaux sans gluten ou encore des confiseries. Elle propose également des biscuits personnalisés "Comme je fais tout maison et en petites quantités, je peux imprimer un message, un prénom ou même un logo sur la pâte. Je peux aussi jouer sur les formes ou les saveurs..."

Ses produits sont en vente dans des circuits proposant des productions locales - la Maison du parc de Rosnay par exemple - ou bien sur internet.