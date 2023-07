Des blocages ce samedi matin autour de Blain pour réclamer le contournement

"Imaginez-vous, une file ininterrompue de camions sur plus de 30 kilomètres!". Lucie Poirier, présidente de l'association Blain Vivre lance un nouvel appel à manifester ce samedi 1er juillet, 10 heures. Car la commune de Blain est traversée par 23.000 véhicules dont 2.000 camions chaque jour depuis plus de 20 ans. "Il y a urgence, il faut que le contournement de Blain soit inscrit dans l'avenant au contrat Plan Etat-Région qui doit être signé avant la fin de l'année, c'est pour ça qu'on se mobilise encore une fois, pour mettre la pression", détaille la présidente de l'association.

Les murs qui tremblent, les façades noircies, les particules fines

La RN171 qui relie Saint-Nazaire à Laval est un axe très fréquenté pour le transport de marchandises, "Blain est au carrefour mais très peu de camions s'arrêtent chez nous, on n'a rien à y gagner à part la pollution et les nuisances sonores, visuelles" explique encore Lucie Poirier. Le maire de Blain Jean-Michel Buf abonde. Il évoque les murs des maisons qui tremblent, les façades noircies, la pollution aux particules fines, l'insécurité routière pour les vélos ou les piétons. "Toutes les études ont été menées, j'ai alerté à maintes reprise le gouvernement mais l'Etat ne nous répond pas et ne prend aucune décision". L'élu qui est aussi conseiller régional refuse d'attendre sans rien faire. Il a donc sollicité le département pour une énième étude lancée à la rentrée. Objectifs : organiser une déviation au moins de la départementale, de la RD164 à la RD81 et décrocher une interdiction pour les camions de circuler dans le centre-ville.

"C'est bien mais ça ne va concerner qu'une centaine de camions, le plus gros des troupes passent sur la Nationale" assure Lucie Poirier. Et de rappeler qu'il reste seulement 10 km de cette Nationale entre Blain et la Grigonnais à aménager. "Même si nous nous sentons abandonnés, nous ne baisserons pas les bras. Il faut aussi que tous les élus se saisissent de ce combat". Pour le contournement de Blain, les militants et les habitants vont donc à nouveau manifester ce samedi 1er juillet. En ce jour de grands départs en vacances, les principaux axes seront bloqués dès 10h, il est conseillé d'éviter le secteur.