Une initiative fait en ce moment un carton un peu partout en France. Cette idée est née dans le département du nord et fait tache d'huile. Elle a été reprise en Vaucluse par de nombreux particuliers comme ces deux amies associées avec une épicerie sociale de Carpentras.

Le carton des boites à chaussures garnies comme cadeau de Noël pour les plus démunis

Le concept est tout simple : vous remplissez une simple boite à chaussure avec des douceurs et des produits utiles, vous l'emballez d'un papier cadeau tout en précisant si elle est mixte, pour homme, femme ou même enfant. Cette idée fait le tour de France et les lieux de collecte fleurissent un peu plus chaque jour.

En Vaucluse l'idée a été reprise dès le mois de novembre par deux amies Christelle Faton et Audrey Rieupey. Elles ont eu un coup de cœur pour cette initiative. Avec raison puisque les boites emballées s'empilent désormais chez elles et sur les différents points de collecte. Elles permettront lors d'une petite fête d'organiser une distribution dans une épicerie sociale à Carpentras.

Les boites sous emballage cadeau arrivent tous les jours dans les différents points de collecte - .

Cinq suggestions pour ces cadeaux de la solidarité

- Quelque chose de chaud (chaussettes, écharpe, gants, bonnet...) neuf ou en bon état

- Quelque chose de bon (chocolats, gâteaux, thé...)

- un divertissement (jeu de cartes, livres, magazines...)

- un produit d'hygiène ou de beauté de préférence neuf pour question de propreté

- un mot doux pour les fêtes de Noël ( pourquoi pas faire participer les enfants pour le petit mot et un dessin... )

Les boites sont à confectionner jusqu'au 21 décembre. Elles sont ensuite à porter dans différents points de collecte recensés sur le groupe Facebook suivant : "les boites de noël du 84" . Les mairies de Saint-Pierre-de-Vassols et de Velleron réceptionnent également ces boites . Elle seront distribuées à Noël aux bénéficiaires de l'épicerie sociale "Les caddies de l'espoir" à Carpentras qui dispense des denrées auprès de 800 inscrits.

La ville d'Avignon s'associe aussi à l'opération pour soutenir le noël solidaire du Secours Populaire. Trois points de collecte sont mis en place notamment l'un à la gare routière. La mairie a même diffusé en interne un appel à la générosité de ses agents.

. - .