Des bons d'achat de 100 euros pour attirer les touristes en Charente-Maritime et en Charente

Le plan de soutien au tourisme des deux départements de Charente-Maritime et de Charente prévoit la distribution de 10.000 bons d'achat de 100 euros. A certaines conditions.

10.000 bons d'achat de 100 euros seront offerts aux touristes en Charente et Charente-Maritime. Illustration dans les dunes de l'île-de-Ré

Charentes Tourisme et les deux départements de la Charente-Maritime et de la Charente ont présenté mardi 26 mai leur "opération séduction" : ils vont consacrer un million d'euros à la distribution de 10.000 bons d'achat de 100 euros aux touristes qui viendront dans les deux Charentes. Et qui en feront la demande.

Il y a quelques conditions : il faudra passer au moins deux nuits ici, aller au moins une fois au restaurant, et faire au moins une activité. Il sera ensuite nécessaire d'envoyer les justificatifs après ses vacances.

Les bons d'achat s'appellent les "bons Infiniment Charentes". Ils seront répartis sur l’ensemble du territoire afin d’éviter une consommation trop importante sur le littoral. Dispositif valable entre juillet et novembre, de manière à essayer, aussi, de prolonger la saison après l'été.

Le dispositif pourrait rapporter 3 à 15 millions

L'organisme Charentes Tourisme vise ainsi à contribuer, "humblement", dit-il, à relancer l’activité des acteurs du tourisme et à soutenir l’emploi - le tourisme est le premier secteur économique de Charente-Maritime, et contribue à quelque 20.000 emplois dans les deux Charentes.

Il estime que le dispositif rapportera localement 3 à 15 fois plus que ce qu'il va coûter à la collectivité, doit entre 3 et 15 millions d'euros pour un million dépensé. Il espère d'ailleurs que d'autres collectivités, comme les communautés de communes, rejoindront le dispositif.

L’opération sera en ligne la seconde quinzaine du mois de juin sur le site www.infiniment-charentes.com