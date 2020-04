Des bons d'achats différés pour soutenir les commerçants viennois fermés pendant le confinement

Pour maintenir un minimum d'activité dans les commerces obligés de baisser le rideau pendant le confinement, l'association "Vienne atout commerce" propose des bons d'achats en vente maintenant sur internet et à consommer plus tard. Un moyen de garder le lien entre clients et commerçants.

Comment faire vivre les commerces de centre-ville fermés pendant toute la durée du confinement ? L'association "Vienne atout commerce" qui regroupe environ deux cents commerçants, artisans et professions libérales à Vienne, propose aux clients d'acheter en ligne des bons d'achats infalsifiables, à utiliser lorsque les magasins auront de nouveau le droit d'ouvrir.

Corinne Paris, la présidente de Vienne atout commerce est l'invitée de France Bleu Isère.

Ecoutez Corinne Paris Copier

Comment peut-on se procurer ces bons d'achats et où les utiliser ?

Alors c'est très simple. On souhaitait d'abord continuer à converser avec nos clients, garder le lien malgré les fermetures. On a donc proposé à nos clients d'acheter sur le net, en paiement sécurisé, des bons d'achats, qu'ils pourront utiliser ensuite soit au moment de la levée du confinement dans les magasins, mais aussi dès à présent chez nos commerçants qui ont des sites de vente en ligne ou qu'on retrouve sur la plate forme "En bas de ma rue". Je salue d'ailleurs, les responsables de la plate forme d'avoir choisi de l'ouvrir gratuitement à tous les commerçants qui souhaitaient l'utiliser en ce moment.

Quels sont les intérêts pour les acheteurs ?

Pour les acheteurs c'est l'occasion de continuer à acheter local. Ça permet de rappeler la diversité de notre offre commerciale viennoise, ça permet par exemple si vous avez un cadeau à faire pour un anniversaire pendant le confinement, d'offrir un bon d'achat. Que nos clients habituels ne soient pas freinés dans leur envie d'acheter.

Pour les commerçants dont les magasins sont fermés c'est une manière de faire rentrer un peu d'argent

Evidemment, le but de "Vienne atout commerce" c'est toujours d'offrir de la visibilité et du commerce à nos adhérents. Avec le confinement, on est évidemment un peu inquiet mais on reste malgré tout confiant. De toutes façons on subit tous la situation. On communique beaucoup entre nous. Mais on réfléchit déjà à des animations futures. Nous restons très unis et très positifs pour l'avenir. On sait aussi que les gens vont continuer à consommer, il n'y a pas de raison. Donc on va offrir, dès que ce sera possible, une ville gaie et en fête comme d'habitude.

Il vous faudra, malgré tout, vous passer de "Jazz à Vienne" qui est depuis 40 ans un atout majeur de l'été viennois ?

Vienne, depuis 40 ans, a la chance d’avoir ce festival qui nous porte tous. Vous dire qu'on n'est pas déçu c'est impossible. Bien évidemment qu'on est déçu. On souhaite que la quarantième édition ne soit que plus belle l'été prochain en 2021. Mais avec la mairie et la CCI, on va essayer, en fonction des mesures sanitaires bien sur, d'inviter nos clients à sortir cet été dans notre galerie commerciale à ciel ouvert, sous un air de musique. Mais je ne peux pas vous en dire plus pour le moment.