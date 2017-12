Des bouchons à prévoir dès ce lundi sur la RN 106 à l'entrée de Nîmes

La circulation va être compliquée à compter de ce matin sur la Route Nationale 106 à l'entrée de Nîmes. En cause des travaux urgents liés au réseau d'eau portable. Travaux qui doivent durer jusqu'à la fin de la semaine.

Vous allez surement mettre plus de temps dès ce matin pour venir à Nîmes par la RN 106.

En raison de travaux urgents, liés au réseau d’eau potable, la RN106, à l’entrée de Nîmes sera réduite à une seule voie de circulation (au lieu de trois)

⚠️En raison de travaux, la RN106 sens Alès-Nîmes, sera réduite à 1 seule voie à l'entrée de @nimes , sur le boulevard des Français Libres (350m avant rond-point Kennedy) jusqu’au vendredi 8 décembre.

— France Bleu Gard Lozère (@bleugardlozere) December 3, 2017

Sur le boulevard des Français Libres 350 mètres avant le rond-point Kennedy uniquement dans le sens Alès – Nîmes d'importantes perturbations sont à prévoir dès ce lundi matin.

Il est fortement recommandé d’éviter le secteur et de changer d’itinéraire. Les travaux doivent durer jusqu'à la fin de la semaine.

