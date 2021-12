Alors que 95% des fèves de nos galettes sont produites à l'étranger, des boulangeries proposent des galettes dont les fèves sont produits en France et sont personnalisables.

Des boulangeries champenoises font le choix de fèves made in France personnalisées pour les galettes des rois

A la Maison Petit, sur la place Luton de Reims, Sylvie Petit, la gérante dépose en vitrines les premières galettes des rois. Devant, bien évidence, 10 fèves sont exposées. "On a travaillé à partir de cartes postales de l'avant-guerre. Ce sont des lieux du quartier Luton-Laon." On peut y voir la place Luton bien évidemment, mais aussi l'avenue de Laon, la place Amelie Doublié, l'école Zola ou encore l'ancienne caserne, la rue Neufchâtel et l'ancienne Eglise Saint-Benoit.

Rendre hommage au patrimoine local

Cela fait maintenant plusieurs années que la boulangerie Petit propose des fèves made in France. Après avoir mis en avant des associations et des figures locales, Sylvie Petit a voulu mettre en avant le "quartier-ville" de Luton. "Les gens sont heureux quand on met en avant leur quartier et nous aussi ça nous fait plaisir", explique-t-elle. Un vrai travail de recherche a été fait pour donner vie à ses dix fèves.

Le choix du made in France a paru évident à la gérante. "C'est une fierté pour nous de mettre en avant le savoir-faire français." L'entreprise qui fournit, Panessiel, ces fèves est basée dans l'Isère. Contrairement aux entreprises basées à l'étranger, elle propose de personnaliser les design des fèves, mais aussi des sacs à galettes des rois et des couronnes. Un coût supplémentaire très raisonnable pour Sylvie Petit qui a même vu la vente de ces galettes augmentées depuis qu'elle a fait ce choix.

Mettre en avant une bonne cause

Un choix que vient de faire Carole Rouillon pour la première fois. Elle a à la fois été séduite par l'entreprise qui fabrique les fèves et par les possibilités que cela offrait. "Panessiel, c'est une société qui fait des produits de qualité, et en plus, qui fait travaillé _des personnes en réinsertion._"

Elle vient de recevoir sa commande, 2 500 rondes. "On a 6 modèles", explique-t-elle en les étalant sur un plan de travail. Des modèles ornés de chats, qui rendent hommage à une association qu'elle soutient, La Maisonnée de Gloria. "C'est une association qui vient en aide aux chats maltraités et abandonnés. Ils s'en occupent, les soignent et les proposent à l'adoption". Elle a d'ailleurs elle-même été famille d'accueil pour deux d'entre eux, qu'elle a finalement adoptés !

"Il y a tellement de belles causes, dont c'était l'occasion de les mettre en lumière." Une association chère à son coeur, elle a d'ailleurs une tirelire à destination de l'association sur son comptoir. Avec la vente des galettes, qui commencera le 31 décembre, elle va aussi reverser une partie des recettes à l'association.

En tout, cinq boulangeries en Champagne-Ardenne propose ces fèves made in France :