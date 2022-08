Des bouteilles de champagne équipées de puces pour lutter contre le marché de la revente

Pour s'assurer que leurs bouteilles ne soient pas revendues à des prix excessifs sur le "marché gris", Guillaume et Anselme Selosse, à la tête du champagne Jacques Selosse, intègrent dans chaque étiquette une puce, permettant de les géolocaliser et tracer leur parcours jusqu'au consommateur.

Chaque année, des centaines de bouteilles de champagne sont achetées et revendues à des prix exorbitants sur le "marché gris". Pour lutter contre ce système de revente, deux vignerons d'Avize, près d'Epernay, Anselme et Guillaume Selosse, père et fils à la tête du champagne Jacques Selosse, ont eu une idée : traquer leurs bouteilles en intégrant une puce - une puce "NFT" - dans chaque étiquette.

Ils ont commencé à mettre en place ce système début avril sur leurs 60 000 bouteilles. Un dispositif très simple d'utilisation, une fois la puce installée, il n'y a plus qu'à télécharger l'application WID - développée par la société française WID Group, basée en Côte-d'Or - pour suivre l'itinéraire de la bouteille.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Anselme Selosse n'a qu'à dégainer son smartphone pour scanner la puce, un peu comme un QR code. "C'est très rapide, s'enthousiasme le vigneron. On voit que le produit a été identifié. On peut lire "bouteille de rosé, dégorgée le 4 novembre 2021, dosage : 1,5 gramme" et on va regarder la traçabilité."

Mais pour que le traçage fonctionne, il faut que les revendeurs, comme les consommateurs, jouent le jeu et scannent, eux aussi, la puce. "A chaque fois que la puce va être lue, ça va enregistrer la localisation de lecture", explique Anselme Selosse.

Pour scanner les puces traqueuses sur les bouteilles de champagne, il faut utiliser l'application WID. © Radio France - Nael Dupont

On va pouvoir, au niveau planétaire, voir que la bouteille a été lue aussi bien en Espagne, qu'en Norvège ou en autre lieu. - Anselme Selosse

Et c'est justement contre ce genre de transit que son fils, Guillaume Selosse, gérant du domaine, veut lutter.

Éviter que des bouteilles soient revendues dix fois leur prix

"Ce ne sont pas des bouteilles qui peuvent voyager à n'importe quelle température, dans n'importe quelles conditions, sans que le vin soit altéré", insiste Guillaume Selosse. Il estime que si une bouteille reste, ne serait-ce qu'une après-midi, dans une voiture, "forcément, elle aura des déviances." Et le consommateur risque de se retourner contre le producteur, d'autant qu'il aura acheté très cher cette bouteille sur le "marché gris".

"Notre bouteille millésime 2008, qui est vendue 300€ au domaine, ce qui est déjà un certain prix, se retrouve sur certaines ventes aux enchères à plus de 3 500 ou 4 000€." - Guillaume Selosse

Les puces intégrées aux étiquettes des bouteilles de champagne Selosse coûtent 0,50€ pièce. © Radio France - Marine Protais

D'où l'intérêt de tracer ces bouteilles, même si cela a un coût : environ 50 centimes par puce, ce qui représente un budget annuel de 120 000€ pour le champagne Selosse.