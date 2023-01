Des boutiques de bien-être à la place des Nouvelles Galeries à Saint-Etienne

La fermeture d'un commerce en centre-ville est toujours un événement remarqué par les habitants et ça l'est encore plus quand la fermeture concerne deux boutiques historiques.. : les meubles Mougeot et le magasin de prêt-à-porter pour hommes Montagut, déménagent pour des zones commerciales en périphérie. "C'est un hasard, que les deux commerces s'en aillent en même temps, affirme Michel Mérieux, spécialiste de l'immobilier commercial à Saint-Etienne, car ce sont deux activités complètement différentes et des positionnements différents".

ⓘ Publicité

Des surfaces trop petites, mais des loyers raisonnables

Ce qui est commun entre les deux entreprises familiales, c'est qu'elles accusaient une baisse de chiffres d'affaires et que ce déménagement leur permet de rejoindre des boutiques qu'ils ont déjà, plus grandes.

"Nous avons peu de magasins disponibles avec des surfaces comprises entre 80 et 150 mètres carrés, alors que c'est la plupart de nos demandes. Les magasins qui sont vides en hypercentre sont plutôt entre 30 et 50 60 mètres carrés, or il y a peu d'activités qui peuvent être viables avec des surfaces comme ça", explique Michel Mérieux.

Selon lui, il n'y a pas pour autant de désertification du centre-ville de Saint-Etienne, qui n'est pas non plus une ville chère en terme de loyer commercial : "En périphérie, on est sur des moyennes entre 100 et 120 euros le mètre carré par an, mais on a des surfaces entre 500 et 1000 mètres carré. Dans le centre-ville, on est sur des loyers qui sont compris entre 200 et 500 euros, mais on n'est pas sur les mêmes zones de chalandise".

Encore au moins un an avant de revoir une boutique à la place des Nouvelles Galeries

Si il y a un emplacement que les Stéphanois attendent de voir à nouveau occupé, c'est celui des Nouvelles Galeries, où H&M s'était installé avant de fermer en 2020. Depuis, il y a eu plusieurs projets avortés : "Des magasins de bricolage, mais aussi de meubles ou de vêtements ont voulu s'y installer, mais l'accessibilité est un frein. Il faut des poids-lourds et en centre-ville ce n'est pas facile. A contrario pour de l'alimentaire, ce sont les consommateurs qui ont besoin de parking à proximité", souligne Michel Mérieux, spécialiste de l'immobilier commercial à Saint-Etienne.

Mais les locaux ne devraient pas rester vides : "On travaille pour diviser cette surface en une dizaine de boutiques autour du thème du bien-être". Des boutiques qui pourraient voir le jour d'ici 12 à 18 mois.