Des boutiques "différentes" avant les travaux du centre commercial Centre Sud au Mans

Le Mans, France

Il l'admet sans détours : "oui, Centre Sud est vide". La moitié des emplacements du centre commercial sont actuellement barrés par des planches, avec ou sans peinture trompe-l’œil. Des travaux d'ampleur sont prévus à partir du printemps, annonce Loïc Lamouller, le nouveau directeur de ce centre commercial. Le groupe Constructa l'a racheté début 2018, "en connaissance de cause", et affiche la volonté de "redresser et revitaliser" la galerie qui compte en tout 16 000 m² de surface commerciale.

Avant de lancer ces travaux, programmés pour s'étaler jusqu'à l'automne 2020, le nouveau propriétaire enregistre plusieurs ouvertures. Les vêtements New-Yorker se sont installés en novembre près de l'une des quatre entrées. Une boutique d'artisanat local a aussi ouvert, ainsi qu'un espace dédié à la réservation d'excursions en voiture de grand tourisme.

"Répondre à l'attente locale"

A partir de ce samedi 8 décembre, la galerie accueillera aussi l'association Soockies, contraction de solidarité et de... cookies. Un projet "anti-gaspi" puisqu'il utilise, sous forme de chapelure, des invendus de pain. Pour permettre de tester la viabilité du projet, Centre Sud offre à l'association une surface de 156 m² pendant un an. Charges comprises, l'invitation représente "plusieurs dizaines de milliers d'euros".

Loïc Lamouller espère que ces installations relanceront la curiosité pour le centre : "nous avons besoin des enseignes nationales, nous avons aussi besoin des entrepreneurs locaux qui sont les seuls capables d'apporter de la différentiation, d'apporter des concepts qui répondent à l'attente locale."